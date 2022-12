Lyt til artiklen

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har en klar agenda med sin henvisning til den nyudnævnte danske forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i en tale tidligere i dag.

Det mener Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

»Ukraines præsident kan jo se, at der er kommet en ny regering med den samme statsminister men med en ny forsvarsminister,« siger Flemming Splidsboel og tilføjer:

»Det er en form for et 'velkommen i jobbet og tak for det gode samarbejde, vi håber bestemt det kan forsætte i det kommende år'.«

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i et videoopkald med den Ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj under et møde i forsvarssamarbejdet Joint Expeditionary Force (JEF) i Riga, Letland, mandag d. 19 december 2022. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i et videoopkald med den Ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj under et møde i forsvarssamarbejdet Joint Expeditionary Force (JEF) i Riga, Letland, mandag d. 19 december 2022. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Talen har fået en del omtale, fordi Volodymyr Zelenskyj opfordrer Jakob Ellemann-Jensen til at sørge for, at Danmark skaffer Ukraine artillerisystemer.

»Du kender vores behov for Caesar-systemer, som har vist sig fantastiske på slagmarken. De er vitale for os lige nu i Ukraine, og vi har brug for din beslutning om at sende dem,« sagde Zelenskyj.

Flemming Splidsboel mener, at det er en taktisk måde at nævne for den nye forsvarsminister, hvad Ukraine gerne vil have fra Danmark.

»Zelenskyj forsøger at få mest muligt ud af, at der er kommet en ny forsvarsminister ved at fortælle, hvad Ukraine gerne vil have som støtte fra Danmark,« siger han.