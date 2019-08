Lars Løkke Rasmussen ville undgå den totale ydmygelse.

Det siger Altingets politiske kommentator Erik Holstein.

»Han havde regnet med, at han kunne besnakke landsmødet om sit politiske projekt. Den mulighed røg nu og derfor kunne han se skriften på væggen, nemlig at han ikke havde en chance for at blive valgt. Han ville undgå den totale ydmygelse,« siger Erik Holstein.

Reaktion kommer, efter at Lars Løkke Rasmussen på Twitter meddelte, at han trækker sig som formand for Venstre. Det samme gør næstformand Kristian Jensen.

Lars Løkke Rasmussen forklarer, at han trækker sig, fordi han ikke kunne få lov til 'at få diskuteret og afprøvet den politiske linje'.

Duoen trak sig efter først et dramtatisk forretningsudvalgsmøde og siden hovedbestyrelsesmøde på hotel Comwell i Brejning ved Vejle.

Lars Løkke Rasmussen forlod angiveligt mødet ved 11-tiden.

Ifølge TV 2 var 44 medlemmer af hovedbestyrelsen klar til at indkalde til et ekstraordinært landsmøde, hvilket er nok til at de kan ske.

Løkke var modstander af ekstraordinært landsmøde. Han har istedet ønsket en fremrykning af det planlagte landsmøde i november måned.

Det er kritikerne af Lars Løkke Rasmussen, der har ønsket det ekstraordinære landsmøde, hvor der kun skal tages stilling til formand og næstformand.

Erik Holstein er overrasket over, at Lars Løkke Rasmussen trækker sig:

»Det er imod hans natur. Han plejer at kæmpe til sidste blodsdråbe,« siger Erik Holstein.

Uroen i Venstre tog til inden forretningsudvalgsmødet i går, der fandt sted før hovedbestyrelsesmødet. Her meldte Venstres længstsiddende minister Bertel Haarder ud, at han også ønsker, at Venstre skiller sig af med duoen Løkke og Jensen.

Haarders udmelding var kulminationen på en magtkamp, der tog fart i Venstre, da bulldog Claus Hjort Frederiksen op til sommergruppemødet på Kragerup Gods i august måned krævede Kristian Jensens afgang som næstformand. Den direkte årsagen var et Kristian Jensen-interview i Berlingske, hvor han skosede Løkkes drøm om en SV-regering. Et ønske Lars Løkke Rasmussen smed som en bombe midt under valgkampen, da han kunne se, at et borgerligt flertal var en umulighed.

Siden trak Claus Hjort Frederiksen i land. Men kritikken af Løkkes ambitioner om at fortsætte som formand til fra baglandet tog til.

Venstres 24 medlemmer af forretningsudvalget afsluttede i morges deres møde ved. Efterfølgende begyndte et hovedbestyrelsesmøde. Hovedbetyrelsen består af 132 medlemmer herunder også de 24 medlemmer af forretningsudvalget.