De har været med til at definere Donald Trump som politiker – og ekspræsidenten har ofte haft tilhørerne i sin hule hånd, når han styrer showet fra scenen.

Men nu overgås han af en populær dansk politiker. I hvert fald på ét punkt.

Det siger centerleder og valgforsker hos Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, til TV 2 Østjylland om de berømte vælgermøder – eller rallies – hvor Trump taler til store folkemængder rundt om i USA.

Roger Buch mener imidlertid, at Trump har fundet sin danske overmand.

Mange var ødt op til 'Alex og Ansvaret', da samtaleshowet var forbi Herning. Foto: Liv Latricia Habel Vis mere Mange var ødt op til 'Alex og Ansvaret', da samtaleshowet var forbi Herning. Foto: Liv Latricia Habel

Nemlig Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh.

Han turnerer også land og rige rundt med sit politiske samtaleshow 'Alex & Ansvaret', som ofte samler fulde huse – i lighed med Trumps amerikanske rallies.

»Jeg tænker jo først og fremmest, at han har planket dette fra Donald Trump, men at han sådan set også overgår ham. Trump har som en væsentlig del af sin politiske kommunikation store rallies, hvor han samler tusinder af mennesker,« siger Roger Buch til TV 2 Østjylland.

Valgforskeren tilføjer, at Vanopslagh har gjort sine samtaleshows til en forretning ved at tage betaling for sine arrangementer – og at Trump faktisk kunne lære noget af LA-formanden på det punkt.

Her ses Alex Vanopslagh backstage under showet i Herning. Foto: Liv Latricia Habel Vis mere Her ses Alex Vanopslagh backstage under showet i Herning. Foto: Liv Latricia Habel

B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen mener, at Vanopslagh med ret enkle midler og en god portion personlig gennemslagskraft har formået at vække noget i de borgerligt sindede vælgere.

»Han kan noget med at connecte med et publikum. Han er god i debatter, er en god taler, kommer med hurtige comebacks og har humor og nærvær,« sagde Joachim B. Olsen, som kender Alex Vanopslagh indgående fra sin egen tid som folketingsmedlem for netop Liberal Alliance, for nylig om årsagen til LA-formandens store succes med 'Alex & Ansvaret'.

Hovedpersonen selv synes ikke, man kan sammenligne hans samtaleshows med Trumps rallies.

Alex Vanopslag påpeger overfor TV 2 Østjylland, at hans arrangementer er mere klassiske med gæster på scenen, hvorimod Donald Trump indtager den alene og »ævler« løs i to timer.

Du kan høre podcasten 'B.T. & det gode selskab' her, eller hvor du normalt lytter til podcast: