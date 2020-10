Sporet af sexismesager, der igennem en årrække har trukket sig efter Københavns overborgmester, Frank Jensen, vidner om et mønster af magtmisbrug.

Det mener ekspert, der over for Jyllands-Posten kalder den socialdemokratiske overborgmester for seriekrænker.

»Magt kan give en oplevelse af at være urørlig, og det kan være svært for andre at forstå. Men den magtfulde seriekrænker kan fortsætte uden konsekvenser. Der er ingen, der for alvor griber ind, og derfor behøver han ikke stoppe. Det mønster ser vi i denne sag. På tværs af relationer og år og situationer, så fortsætter han med at gøre det samme,« siger Christian Groes til avisen.

At Frank Jensen gennem årene er blevet anklaget for at være nærgående over for kvindelige kolleger er gammelkendt, og sager fra henholdsvis 2004 og 2011 er flere gange blevet beskrevet i medierne.

Men nu har to ‘nye’ krænkelsessager rejst sig på rådhuset, og det er med dem som løftestang, at Christian Groes kalder Frank Jensen for seriekrænker.

De to sager stammer fra henholdsvis 2012 og 2017.

I den første står regionsrådspolitiker og socialdemokrat Maria Gudme frem og fortæller, hvordan Frank Jensen under et barbesøg efter et endt seminar placerede en hånd på hendes lår, og herefter inderlår.

Hun skubbede den væk, og gik med en kollega i baren.

På trods af at Socialdemokratiets formand i København, Jan Salling, som også var til stede den aften, blev sat ind i sagen, fik det aldrig konsekvenser for Frank Jensen. I hvert fald ikke nogen, som Maria Gudme er blevet gjort opmærksom på.

Jyllands-Posten kender heller ikke til, at sagen skulle have haft karrieremæssige konsekvenser for Frank Jensen tilbage i 2012.

Otte år senere har Maria Gudme per 20. september sendt en påmindelse om sagen til Socialdemokratiets partisekretær, Jan Juul Christensen. Dog uden at få direkte svar.

Frank Jensen har ikke ønsket at stille op til interview, men svarer i et skriftligt svar til Jyllands-Posten:

»Der har været en usund kultur, som jeg også selv har været en del af. De sidste år har vi været igennem en afgørende forandring, som også har gjort, at jeg har taget min egen adfærd op til overvejelse. Jeg har helt åbenlyst begået fejl. Der kan være hændelsesforløb og detaljer, der er oplevet forskelligt, og det er ikke alt, jeg kan genkende.«

»Men det, der står tilbage, er, at nogle kvinder har oplevet, at jeg har overskredet deres grænser. Ansvaret ligger hos mig, og det beklager jeg dybt. Det er selvfølgelig voldsomt ubehageligt for de implicerede at gå igennem, men jeg er også nået til den erkendelse, at hvis vi skal bære en forandring igennem i vores organisationer og partier, skal vi et sted hen, hvor vi helt åbent kan tale om sexisme, magt og uønsket adfærd.«

Frank Jensen har ikke ønsket at uddybe sit svar i et opfølgende interview.

Ifølge Kristian Madsen, der er politisk kommentator hos Politiken, bør Frank Jensen komme med en ny og bedre undskyldning til de kvinder, han har krænket.

Ellers kan det koste ham hans politiske karriere, vurderer han.