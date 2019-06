Det er en bitter og hård pille at sluge for Socialdemokratiet, at Henrik Sass Larsen i dag har meldt sig syg og trækker sig fra en kommende regering.

Han efterlader en svækket Mette Frederiksen og et kæmpe vakuum i partiet, mener Erik Holstein, politisk kommentator ved Altinget.

»Det er ekstremt ubekvemt for Mette Frederiksen, og det bliver meget svært at undvære Henrik Sass Larsen,« siger Erik Holstein:

»En ting er, at de skal undvære ham som finansminister, men endnu værre er at undvære ham som politisk strateg i partiet.«

For selvom Mette Frederiksen fortsat har sin personlige rådgiver Martin Rossen og andre gode støtter i partiet, er det et skidt tidspunkt for hende at miste Henrik Sass Larsen.

»Det er usædvanligt dårlige nyheder,« siger Erik Holstein:

»Hun står over for nogle hårde forhandlinger de kommende uger, og en Sass ved fuld kraft er helt formidabel at have med i sådan nogle forhandlinger.«

Henrik Sass Larsen deltog ellers i flere af de møder, Socialdemokratiet har holdt med Folketingets partier de seneste dage.

Det er et hårdt slag for Socialdemokratiet, at Henrik Sass Larsen har sygemeldt sig, mener Erik Holstein. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Han havde efter alt at dømme kurs mod posten som finansminister.

»Alt tyder på, at man – på trods af Henrik Sass Larsens sygdom – havde håbet, at han kunne komme tilbage, og at det først er nu, man har konkluderet, at det ikke går. At Sass ikke når at blive rask i tide,« siger Erik Holstein:

»Den klare forventning har været, at han skulle være finansminister. Nu skal hele kabalen lægges igen, for ændrer man på finansministerposten, skubber det også til en række andre brikker.«

Han forklarer videre, at Henrik Sass Larsen er et stort tab, fordi han har været en af de helt store arkitekter bag den retning, Socialdemokratiet har bevæget sig i de seneste årtier.

»Sass var jo den, der allerede for 20 år siden erkendte, at socialdemokraterne var ved at miste kontakten til de almindelige lønmodtagere og arbejdere,« forklarer Erik Holstein:

»Han mente, at partiets linje på udlændingepolitikken var helt gal. Man var blevet for kulturradikal og havde ikke blik for de problemer, som store dele af de socialdemokratiske vælgere havde. Han ville lægge linjen om – både så man kunne vinde nogle valg – men også fordi han virkelig mente det.«

Henrik Sass Larsens projekt blev at gøre Socialdemokratiet uafhængigt af Radikale Venstre.

Først ved at nærme sig SF op til valget i 2011.

Siden ved at gøre tilnærmelser til DF under den forgangne regeringsperiode, forklarer Erik Holstein.

»Han var manden, der opfandt Helle Thorning-Schmidt. Han bragte hende til magten sammen med en håndfuld andre.«

»Han har også stået i den gruppe af socialdemokrater, der har bragt Mette Frederiksen til magten. Han havde engang et dårligt forhold til Mette Frederiksen, men de sidste fem-seks år er de blevet tætte,« siger Erik Holstein:

»Hans betydning på det strategiske område i Socialdemokratiet har været fuldstændig uvurderlig.«