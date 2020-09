Historien om FE's aftale om at tappe fortrolig data er endnu ikke bekræftet, men kan alligevel gøre skade.

Endnu er det uvist, helt præcist hvorfor chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, samt to af hans kolleger og tidligere FE-chef Thomas Ahrenkiel for nylig blev fritaget fra tjeneste.

Det skete efter en særlig undersøgelse af FE, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) foretog "på baggrund af materiale indleveret af én eller flere whistleblowere".

Men uanset hvad er det et problem, at fortrolige oplysninger om efterretningstjenester dukker op i medierne, som det senest skete fredag i Weekendavisen.

Det siger Peer Henrik Hansen, der er ph.d. i koldkrigs- og efterretningshistorie og museumsleder på Langelands Museum.

- Der kommer flere og flere oplysninger frem om, hvad FE har lavet, og hvad skiftende regeringer har vidst. Begge dele er problematiske.

- Ting er hemmelige af en årsag, det er ikke meningen, at du og jeg skal vide, at den danske regering for år tilbage har lavet en aftale med et privat selskab med henblik på at skaffe informationer om fremmede magter, siger han.

Peer Henrik Hansen understreger, at man må tage forbehold, fordi oplysningerne ikke er blevet bekræftet fra officielt hold.

Weekendavisen har fredag på baggrund af anonyme kilder beskrevet, at de påståede årelange ulovligheder i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) trækker tråde tilbage til slutningen af 1990'erne.

Her blev der ifølge mediet indgået en aftale med et privat selskab, som var operatør på et kryds af kabler med international data i København.

Den fik FE lov til at tappe med aftalen, som blev underskrevet af daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S), daværende forsvarsminister Hans Hækkerup (S) og Forsvarsministeriets daværende departementschef, Anders Troldborg.

Siden aftalens indgåelse skulle den siddende forsvarsminister ifølge Weekendavisens oplysninger være blevet briefet om aftalen.

Der har været ti forsvarsministre efter Hans Hækkerup, den nuværende er Trine Bramsen (S).

Ifølge Weekendavisens kilder blev den amerikanske efterretningstjeneste, NSA, inviteret med i et samarbejde om den tappede data.

Det skyldtes, at FE ikke havde penge eller teknik til at bearbejde den. Også denne aftale skulle skiftende forsvarsministre ifølge kilderne være blevet orienteret om.

Peer Henrik Hansen peger på, at det potentielt kan blive skadeligt for Danmarks muligheder for at udveksle fortrolige efterretningsoplysninger med andre lande, hvis det er korrekt, at regeringen i sin tid indgik en aftale, og at disse oplysninger nu er blevet lækket.

- Så har nogle forbrudt sig mod deres tavshedspligt, og det er en alvorlig sag.

- Det vil nogle sikkert bide mærke i, for hvornår kan det ske igen, og kan man være sikker på, at de ting, man deler med danskerne, også forbliver hemmelige, siger Peer Henrik Hansen.

Lars Findsen har sagt, at han "imødeser en undersøgelse, der kommer hele vejen rundt om de forhold, der peges på".

Peer Henrik Hansen mener, at den udmelding kunne tyde på, at Lars Findsen er klar over, at der har ligget en aftale med regeringen. Igen forudsat at oplysningerne om aftalen er korrekte.

- Hvis det er tilfældet, så er der måske ikke så meget at komme efter.

- Man har ikke bare orienteret opad, man opererer på en aftale, som regeringen har underskrevet. Det er ikke en gang bare FE, det er regeringen.

- Det er den daværende statsminister, forsvarsminister og departementschef. Det vil sige alle dem, der har siddet over Lars Findsens forgængere, siger Peer Henrik Hansen.

/ritzau/