Forvirringen om, hvordan Danmark skal åbnes, spirer i befolkningen.

Modstridende udmeldinger om genåbningen af alt fra daginstitutioner og skoler til zoologiske haver og Ikea betyder, at regeringens og myndighedernes kommunikationen er begyndt at sejle, lyder vurderingen fra ekspert i politisk kommunikation Benjamin Rud Elberth.

»Mette Frederiksen startede som lyn og torden, men under genåbningen har kommunikationen sejlet, og lige nu skaber den mere skade end gavn,« siger han.

»Der bliver begået alt for mange fejl i kommunikation,« lyder vurderingen.

Benjamin Rud Elberth er digital rådgiver og direktør i Elberth Kommunikation. Han har tidligere arbejdet med kommunikation i Socialdemokratiet som digital chef. Vis mere Benjamin Rud Elberth er digital rådgiver og direktør i Elberth Kommunikation. Han har tidligere arbejdet med kommunikation i Socialdemokratiet som digital chef.

Benjamin Rud Elberth peger blandt andet på den verserende Ikea-sag, hvor erhvervsminister Simon Kollerup (S) har fordømt, at Ikea-varehusene åbnede mandag, selv om den svenske møbelgigant overholder alle retningslinjer og ikke er forbudt at holde åbent.

»Det er både ministre og myndigheder, som sender modstridende signaler. Det gør, at regeringen nu er presset efter en ellers overbevisende start under nedlukningen,« siger Benjamin Rud Elberth.

Vi skal ikke mere end en halvanden uge tilbage for at finde et kerneeksempel på kommunikation, der skabte maksimal forvirring.

Til Berlingske sagde direktøren i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, at danskerne skal regne med et år med social afstand. Det blev efterfølgende afvist af statsminister Mette Frederiksen.

Usikre på fremtiden

De daglige pressebriefinger, som gav danskerne en daglig opdatering af retningslinjerne og myndighedernes kamp mod corona, er også blevet kraftigt reduceret efter påske.

Det er der en helt særlig grund til, mener Benjamin Rud Elberth.

»Det lader til, at regeringen og myndighederne er mere usikre på, hvad de skal kommunikere. De sidder og kigger på tallene og prognoserne, og hvis de melder noget ud om fremtiden, som ikke viser sig at holde, bliver de holdt op på det,« siger han.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiet.

Mette Frederiksen har sagt, at den næste fase af genåbningen først vil blive meldt ud »kort før« den 10. maj. Hun drøfter i disse dage, hvordan anden genåbningsfase skal udformes, i samråd med de øvrige partier.