En måske forfalsket underskrift, hemmelige lydoptagelser og en mistænkelig mail.

Sagen om Moderaternes Jon Stephensens fortid som direktør på teatret Aveny-T har de seneste uger på nærmest daglig basis fået tilføjet nye, kulørte kapitler.

Og ifølge en ekspert i strafferet burde sagen også få endnu et retligt efterspil.

For selvom det lige nu er uvist, hvorvidt nogen rent faktisk har politianmeldt Jon Stephensen i sagen om den muligt forfalskede underskrift, burde politiet alligevel af egen drift gå ind i sagen.

»Når der er tale om en mistanke om dokumentfalsk, er det noget, politi og anklagemyndighed bør undersøge – uanset om nogen har anmeldt sagen eller ej. Derfra må de så tage stilling til, om der skal rejses tiltale eller ej,« siger Sten Schaumburg-Müller, der er professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.

Det skyldes en bestemmelse i retsplejeloven, der handler om såkaldt offentlig påtale.



Offentlig påtale indebærer kort fortalt, at der ikke behøver at være en anmelder eller for den sags skyld en forurettet part, før politiet af egen drift bør tage sagen op.



Det sker for eksempel ofte i sager om vold eller drab, men politiet har generelt pligt til at tage sager af en vis alvorlighed op af egen drift.

Og netop dokumentfalsk, som Jon Stephensen er blevet beskyldt for, har en sådan alvorlighed, lyder vurderingen fra Sten Schaumburg-Müller.

»Det er for mig at se oplagt, at det her er en sag, der er underlagt offentlig påtale. Derfra kommer så naturligvis spørgsmålet om, hvorvidt politiet mener, at man har ressourcer til at gå ind i sagen,« siger Sten Schaumburg-Müller.

Selvom sagen kan gå hen og være forældet, fordi den muligt forfalskede underskrift er sat på et papir fra 2017, betyder det dog ifølge Sten Schaumburg-Müller ikke, at politiet på forhånd bør lade være med at gå ind i sagen, da der undervejs i en efterforskning kan dukke nyere forhold op.

B.T. har spurgt Københavns Politi, om der er indgivet en anmeldelse i sagen om den mulige falske underskrift, som Jon Stephensen er blevet beskyldt for.

Københavns Politi skriver i en mail til B.T., at man hverken be- eller afkræfter sager, der vedrører en enkeltperson.

Hverken Jon Stephensen eller hans advokat, Bjarke Vejby, har nogen kommentarer.