Pia Kjærsgaard har været en kontroversiel formand for Folketinget.

Og listen over folketingsmedlemmer, der har været på kant med hende, er lang. Zenia Stampe (R) har sågar krævet hendes afgang.

Nu går Pia Kjærsgaard selv. Tager konsekvensen af, at flertallet er skiftet - og at et nyt flertal traditionen tro også vil vælge en ny formand.

Allerede i 2016 vakte Pia Kjærsgaard opsigt ved at omtale Europa-Parlamentet som en 'rotterede'. Det førte til kritik fra begge sider af folketingssalen.

Sidenhen mærkede både Pelle Dragsted (EL) og Mette Abildgaard (K) formandens kærlighed.

Pelle Dragsted sagde, at det var racistisk, da Kenneth Kristensen Berth (DF) sagde, at udlændinge fra muslimske lande ikke kan integreres. Det var upassende, mente Kjærsgaard. Dragsted gav dog ikke op så let.

»Man diskuterer ikke med formanden overhovedet. Jeg vil godt bede om, at det bliver taget til efterretning. Tak,« sagde hun.

Pelle Dragsted, der udtrådte af Folketinget ved valget, har i dag ikke meget at sige.

»Jeg har ikke tænkt mig at diskutere formandens beslutning med hende,« siger han med et glimt i øjet.

Mette Abildgaards (K) datter, Esther Marie, havnede i marts i alverdens medier, da Pia Kjærsgaard via en sekretær meddelte, at babyer var uønskede i folketingssalen.

En sag, der kom bag på hovedpersonen selv.

»Hvis jeg havde været det mindste i tvivl om, hvorvidt jeg gjorde det rigtige, havde jeg nok været lidt forberedt på, at der kunne komme sådan et stormvejr. Men jeg er stadig ikke i tvivl om, at den beslutning, jeg traf tirsdag lidt i klokken 13, var den rigtige,« sagde hun efterfølgende til B.T.

I dag takker Mette Abildgaard Pia Kjærsgaard for indsatsen og konstaterer tørt:

»Din ledelsesstil har ikke altid været for børn.«

Senest vakte Pia Kjærsgaard opsigt ved i sin tale til Dansk Folkepartis fest efter europaparlamentsvalget at omtale politiske modstandere som 'klimatosser'.

Zenia Stampe (R) er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse, men De Radikales stedfortrædende politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, lægger ikke skjul på, at partiet glæder sig over luftforandringen.

»Hun takker af, fordi der ikke længere er flertal bag hende som formand. Det er godt. Vi har ikke bakket hende op, og vi ønsker en ny formand for Folketinget,« skriver hun i en sms.

Professor i statskundskab ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen minder om, at PIa Kjærsgaard altid har delt vandene.

»Det gør nok også, at kritikken af hende har været hårdere end kritikken af tidligere formænd,« siger han

Engang var traditionen, at formandsposten var en retrætepost, og formanden var reelt ofte en slags nestor.

Den rolle har Pia Kjærsgaard aldrig villet have, bemærker Kasper Møller Hansen.

»Hun har ikke lagt skjul på, at hun stadig ville være politisk. Hun er blevet beskyldt for at gå over stregen, men spørgsmålet er, om der egentlig er nogen streg. Hun gør ikke noget, hun ikke må - men hun har haft en anden facon end mange andre formænd,« siger han.

Blandt navnene, der nævnes som Kjærsgaards efterfølger er Henrik Dam Kristensen (S) og Marianne Jelved (R). Vedkommende skal have 90 mandater bag sig, men kan sagtens blive valgt som led i den øvrige fordeling af poster.

»Det er en post, der kan handles med. Ligesom der også handles med en kommissærpost,« siger Kasper Møller Hansen.