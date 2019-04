Det var billedet på et Dansk Folkeparti, som for alvor er kommet i defensiven, da Kristian Thulesen Dahl onsdag stillede sig op på tv og skrottede den omdiskuterede omfartsvej i Mariager til 377 millioner kroner.

Sagen var simpelthen blevet for alvorlig for DF, mener politisk kommentator Søs Marie Serup.

»Den omfartsvej var blevet til grin, og det kunne man ikke længere forsvare. Hverken på den ene eller anden måde,« siger Søs Marie Serup:

»Nu forsøger Kristian Thulesen Dahl at lægge en dæmper på her op til valget. Der er grænser for, hvor meget man vil kæmpe for noget, der er så svært at forsvare.«

Kristian Thulesen Dahls melding kom, efter transportordfører i Dansk Folkeparti Kim Christiansen – der selv bor i Mariager, og som selv var med til forhandle omfartsvejen på plads under trafikforliget – havde forsvaret omfartsvejen med næb og kløer i landets medier gennem flere uger.

Politisk kommentator Søs Marie Serup mener, at Dansk Folkeparti har skudt sig selv i foden med en kæmpe stor kanon i sagen om omfartsvejen ved Mariager Foto: Søren Bidstrup Vis mere Politisk kommentator Søs Marie Serup mener, at Dansk Folkeparti har skudt sig selv i foden med en kæmpe stor kanon i sagen om omfartsvejen ved Mariager Foto: Søren Bidstrup

Men onsdag havde piben så pludselig fået en anden lyd fra Dansk Folkepartis top.

I stedet for en omfartsvej til 377 millioner kroner i Mariager vil man nu lave en kortere version til 80 millioner kroner.

»Det er det eneste rigtige at gøre. Ellers ville de møde den her sag i valgkampen konstant – det gør de nok alligevel, men ikke i samme omfang. Jeg tror dog, de skulle have trukket de her planer fuldstændigt. Når man ikke gør det, er det trods alt et venlighedstegn fra ledelsen over for Kim Christiansen,« siger Søs Marie Serup:

»Men sagen er simpelthen blevet for pinlig for Dansk Folkeparti, og de skulle have stoppet det her noget før. Der er ikke mange danskere, som ikke kender den her sag om en omfartsvej i Mariager,« siger hun.

Hun mener, at sagen fra start til slut har været skadelig for Dansk Folkeparti, der netop har indkasseret den dårligste meningsmåling i otte år.

»Det her blev en karikatur på sognerådspolitik, og det udstillede dem som nogle krejlere. Omtalen af den her sag har været helt vild, og det har den, fordi der var tale om en åbenlyst absurd prioritering,« siger Søs Marie Serup:

»De har skudt sig selv i foden med en kæmpe stor kanon her, og det vidner dagens udvikling så også om.«