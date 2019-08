Statsminister Mette Frederiksen (S) var strategisk smart og håndterede Donald Trumps aflysning efter planen.

Det mener Kristian Søby Kristensen, der er seniorforsker ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

»Hun reagerede som forventet. Hun noterer sig det, og så er der ikke grund til at tale videre om det (aflysningen, red.),« siger Kristian Søby Kristensen til B.T. og tilføjer:

»USA har brudt, hvad der svarer til god etikette; nemlig at aflyse et statsbesøg. Det er et niveau på overfladen, men under overfladen er der en sikkerhedspolitisk situation, som handler om at fastholde det gode forhold til USA. Derfor går den her i glemmebogen.«

Statsminister Mette Frederiksen holder doorstep for pressen ved Eigtveds Pakhus onsdag den 21. august 2019. Foto: Niels Christian Vilmann

Danmarks statsminister Mette Frederiksen udtalte sig onsdag klokken 15 for første gang oven på Donald Trumps aflyste statsbesøg i Danmark.

Her lagde hun vægt på, at hun var 'ærgerlig' og 'overrasket' over afbuddet. Mette Frederiksen understregede samtidig også, at hun ikke opfatter forholdet mellem Danmark og USA som værende i krise.

Kristian Søby Kristensen kalder det naturligt og forventer heller ikke, at det fremtidige forhold Danmark og USA i mellem ændrer sig.

»Der ville måske have været en krise, hvis det her eskalerede fra dansk side, men det har Danmark ikke til formål som USA's allierede.«

Statsminister Mette Frederiksen. Foto: Niels Christian Vilmann

Som et led i sin tale påpegede Mette Frederiksen også, at invitationen til Donald Trump fortsat står ved.

Og ifølge Kristian Søby Kristensen er det helt bevidst, for det sender et signal om åbenhed.

»Hun signalerer, at USA stadig er vigtige, og at Danmark derfor gerne vil snakke med dem. Alle er jo enige om, at det er USA, der har opført sig udover det normale. Og ved at Mette Frederiksen siger 'Jaja, det er lige meget', jo bedre stiller hun sig selv og Danmark,« mener Kristian Søby Kristiansen.

Donald Trump skulle have besøgt Danmark 2. og 3. september, men er i stedet blevet udskudt. Udsættelsen er begrundet med, at Mette Frederiksen har afvist at ville drøfte præsidentens tanker om at købe Grønland, som blev kendt af offentligheden i sidste uge.