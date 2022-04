Mette Frederiksen har torsdag besøgt Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Men at tage turen til Kyiv er ren 'show off', og statsministeren kunne lige så godt holde mødet over Skype hjemme fra Danmark.

Det mener Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Strategi og Krigsstudier hos Forsvarsakademiet, i hvert fald:

»Det er en meget populær sag at støtte Ukraine, både nationalt og internationalt. Og der er et politisk perspektiv i det, da der ikke er nogen tvivl om, at statsministeren ved, at besøget vil give stemmer,« siger han.

Ifølge Jakobsen handler Mette Frederiksens besøg om symbolpolitik, altså at vise handlekraft og markere en ideologisk holdning over for offentligheden. Og om at vise, at Danmark står last og brast med Ukraine.

»Så besøget handler i høj grad om opmærksomhed og om at få opbakning,« fastslår lektoren, der dog har svært ved at se, at besøget gør nogen forskel.

»Det betyder måske noget for regeringens og Danmarks politiske selvforståelse, at Mette Frederiksen kommer før andre nordiske lande. Men hun ender med at være blandt mange statsledere, der valfarter til Kyiv, så i det store billede, har jeg svært ved at se, at det gør en forskel.«

Ifølge Peter Viggo Jakobsen er der blandt landene gået »skønhedskonkurrence« i, hvem der bakker Ukraine mest op.

»Lande vil gerne vise, at man bidrager – og gerne mere end andre sammenlignelige lande. Alle vil gøre noget, fordi det er vigtigt og populært. Med besøget vil Danmark gerne vise, at vi går forrest.«

Og så kan besøget også have noget med dårlig samvittighed at gøre.

»Danmark giver ikke Ukraine alt det, de gerne vil have, fordi vi ikke deltager aktivt i krigen og bekymrer os mest om vores egen sikkerhed. Så besøget er en måde at kompensere på,« forklarer Jakobsen.

Men sætter Mette Frederiksen ikke sit liv på spil ved at tage til Kyiv?

Det mener lektoren ikke. Faktisk påstår han, at risikoen for at russere kan finde på at angribe Danmarks statsminister er lig nul.

»Russerne ved, at hvis de slår en vestlig leder ihjel, så går det amok. Det er lidt et spil. Russerne er bevidste om, at NATO vil gøre noget, som de ikke har lyst til at opleve, hvis de begynder at angribe vestlige statsledere,« siger Peter Viggo Jakobsen.

På torsdagens besøg meddelte Mette Frederiksen, at Danmark vil sende endnu flere våben til Ukraine.

»Vi har tænkt os at sende endnu flere våben til Ukraine. Det er det, der er mest brug for,« siger statsministeren i et interview med TV 2 News.

Hun uddyber ikke, hvilke våben der er tale om, eller hvornår de sendes afsted.

Danmark har tidligere sendt 2700 skulderbårne panserværnsraketter til de ukrainske styrker. Det er våben, der kan bruges på kortere afstande til at bekæmpe blandt andet pansrede køretøjer.