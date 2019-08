Skal man tage Lars Løkke Rasmussens ord for gode varer, så er der noget ravruskende galt i Venstre.

Sådan lyder analysen fra politisk kommentator Jarl Cordua, efter Venstres formand onsdag aften deltog i det politiske talkshow 'Lippert' på TV 2 News.

Her gav Lars Løkke blandt andet udtryk for, at han ikke mener, det billede, der tegnes i medierne, af, at store dele af venstres bagland ønsker at se ham træde af, er retvisende.

»Ifølge Løkke er der jo meget stor uoverensstemmelse mellem, hvordan baglandet i region Midtjylland og andre medlemmer af Venstres bagland oplever den politiske situation i partiet i forhold til, hvordan Løkke selv og 'hans tavse, ukendte medlemmer' oplever situationen,« lyder det fra den politiske kommentator.

Hvis man skal kalde Løkke for pålydende, så fungerer Venstres politiske organisation simpelthen ikke. Jarl Cordua

I talkshowet understreger Lars Løkke flere gange, at han har støtte fra en række Venstre-profiler. Offentligt har 14 af Venstres folketingsmedlemmer været ude og bakke op om formanden, mens 28 ikke har ønsket at gøre deres ståsted offentligt.

Skal man alligevel tage Lars Løkkes ord for gode varer og tro på, at der er opbakning til, at han bliver på formandsposten, mener Jarl Cordua, at der er noget ravruskende galt i det borgerlige parti.

»Hvis man skal kalde Løkkes ord for pålydende, så fungerer Venstres politiske organisation simpelthen ikke. Når så mange medlemmer kan træffe en så forkert og forhastet beslutning, så er der noget ravruskende galt i Venstres organisation og opbygning,« siger Jarl Cordua og tilføjer:

»Ifølge Lars Løkke er der kun et problem i partiet: De taler ikke godt nok sammen. Men han har altså stået i spidsen for partiet Venstre siden 2010 - hvordan kan det så først nu gå op for ham, at partiet har et kommunikationsproblem?«

Jarl Cordua, mener at der er noget alvorligt galt i Venste, hvis man skal tage Lars Løkkes ord for gode vare. Foto: NIels Ahlmann Olesen Vis mere Jarl Cordua, mener at der er noget alvorligt galt i Venste, hvis man skal tage Lars Løkkes ord for gode vare. Foto: NIels Ahlmann Olesen

Jarl Cordua kalder det meget symptomatisk, at Lars Løkke flere gange i løbet af interviewet taler udenom, når værten Søren Lippert spørger ind til den uro, der lige nu er i partiet.

»Løkke bruger det trick, som de fleste politikere bruger. Hvis man ikke kan lide præmissen, så angrib den. Han ved, hvordan han skal angribe præmissen om, at der er oprør i partiet, nemlig ved at sige: 'Der er slet ikke noget galt, der er ikke noget i vejen.'«

Hvorvidt Lars Løkke har ordet så meget i sin magt, at han under landsmøde, der formentlig bliver afholdt i slut september, lykkes med at overtale de 850 delegerede om, at han skal fortsætte på formandsposten, tør Jarl Cordua ikke at spå.

»Men man skal ikke undervurdere Løkke og hans taleevner,« lyder det slutteligt fra den politiske kommentator.