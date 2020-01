Lars Løkke Rasmussen bliver i dansk politik, selvom han har takket ja til jobbet som rådgiver hos advokatfirmaet Gorrissen Federspiel.

Men spørgsmålet er, hvor længe der skal gå, før han siger farvel.

Selv siger han, at han agter at stille op ved næste folketingsvalg, men ifølge politisk kommentator Jarl Cordua er annonceringen af det nye deltidsjob et skridt i én bestemt retning:

»For mig at se er det endnu et skridt i en retning af, at Lars Løkke Rasmussen søger en fremtid uden for politik. Men han slipper det ikke helt endnu,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Han er ved at skabe en tilværelse udenfor politik, og han begrunder det med, at han kan bruge sin viden.«

At indgå en aftale om et deltidsjob hos advokatfirmaet er da også kun det seneste af den mangeårige Venstre-politikers mange sidegeschæfter.

Det seneste halve år har han nemlig - mens han har siddet i folketingsgruppen - blandt andet udgivet en bog, været på bogturné, holdt oplæg og lanceret en podcastserie i samarbejde med radio- og tv-værten Anders Lund Madsen.

»Jobbet hos Gorrissen Federspiel er endnu en mulighed for at fortælle, hvad han er. Det er et udstillingsvindue, hvor han kan vise, hvad han kan,« lyder det fra Jarl Cordua.

Det er blandt andet Lars Løkke Rasmussens fortid som statsminister, der har skaffet ham jobbet, lyder det fra Martin André Dittmer, der er managing partner hos Gorrissen Federspiel.

Rollen som landets leder har nemlig skaffet ham et unikt indblik i danske og internationale samfundsforhold.

Et indblik og en erfaring, der på mange måder minder om den, som Lars Løkke Rasmussens forgænger Anders Fogh Rasmussen har levet af de seneste mange år.

Rasmussen Global hedder hans konsulentfirma.

»Nu er navnet jo taget, men det er jo de samme services, Lars Løkke Rasmussen tilbyder - nemlig rådgivning.«

»Det er vel ikke så mærkeligt, at han gør det på de områder, hvor han objektivt set har nogle kompetencer,« siger Jarl Cordua.

Den politiske kommentator forklarer desuden, at det ikke er unormalt, at folketingsmedlemmer varetager bijobs ved siden af deres arbejde i folketingsgruppen.

Særligt, fordi det jo bidrager til demokratiet, at lønmodtagere er repræsenteret på Christiansborg.

På spørgsmålet om, hvorvidt der kan opstå en interessekonflikt i forhold til Lars Løkke Rasmussens arbejde som både rådgiver og politiker, svarer Jarl Cordua:

»Med mindre han har tænkt sig at refererer, hvad der sker i udenrigspolitiske nævn - hvilket jeg ikke forestiller mig, han vil, da det er ulovligt - har jeg svært ved at se problemet.«

Han afslutter:

»Han er jo ikke lobbyist. Det kunne have været et problem. Men han er i sin ret til at rådgive kunder med udgangspunkt i sine mangeårige erfaring.«