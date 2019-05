Tirsdag aften måtte Kristendemokraternes formand, Stig Grenov, udgå af TV 2's partilederdebat, da han fik et ildebefindende.

I stedet stillede 26-årige Isabella Arendt Laursen, Børne- og familieordfører og næstformand for Kristendemokraterne, op i debatten. Og det gik, ifølge politisk kommentator Jarl Cordua rigtig godt.

»Jeg synes, hun gør det bedre end Stig Grenov. Hun har stor forståelse for, hvad de andre partiledere siger,« siger Jarl Cordua og fortsætter:

»Det hjælper måske at finde en yngre kvinde, der ser lidt nydelig ud i stedet for en midaldrende mand på vej mod de 60 år. Det er vel et forsøg på at give dem et mere ungt og friskt look. Et kvindeligt look.«

Også B.T.’s politiske kommentator Søs Marie Seerup var imponeret over Isabella Arendt Laursen.

Faktisk så imponeret, at hun kårede hende som ‘vinderen’ af debatten.

»Hun er fandme god. En overraskende vinder. Jeg vil gerne give hende fire hamre, men det hører med, at det altså også er nemmere for hende at opnå end for dem, der har siddet med ansvaret,« siger hun.

Isabella Arendt Laursen bor til dagligt i Valby og studerer Statskundskab på Københavns Universitet.

Derudover arbejder hun som forskningsassistent på Institut for Lykkeforskning.

I 2011, da Isabella Arendt Laursen var 18 år gammel, var hun den yngste, der stillede op til Folketinget.

Men da partiet ikke kom ind i Folketinget, valgte Isabella Arendt Laursen at skifte til Radikale Venstre.

»Når partiet flytter sig, må man som politiker enten flytte med eller skifte parti, siger Isabella Arendt Laursen om beslutningen,« sagde Isabella Arendt Laursen dengang om beslutningen til TV Midtvest.

Der blev hun dog ikke længe. Kort tid efter skiftede hun igen parti til Kristendemokraterne og seks år senere, i 2017, blev hun næstformand for Kristendemokraterne og blev af partiet kaldt 'partiets svar på Margrethe Vestager'.