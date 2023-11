Det er en helt ekstraordinær situation, som Israel og Hamas står over for i forbindelse med frigivelsen af de omkring 50 gidsler, der er sat til at finde sted fredag.

Og netop i sådan en situation er der nogle ting, man aldrig må gøre. Det fortæller en dansk ekspert på området.

»Der er flere ting, man absolut ikke må gøre i en gidselforhandlingssituation,« lød det fra Jack Bohr-Christensen, der i ti år har arbejdet på omkring 20 gidselsituationer verden over, i et svar til B.T.s læsere.

Jack Bohr-Christensen har ikke noget at gøre med den nuværende situation med de omkring 200 gidsler, der 7. oktober blevet taget af Hamas i forbindelse med terrorangrebet på Israel.

Men han følger situationen tæt.

Og derfor har han også et helt konkret svar på spørgsmålet om, hvad man aldrig må gøre i en gidselsituation.

»Man må aldrig love mere, end man kan holde, og man må aldrig lyve. Begge dele vil – såfremt det bliver opdaget – ødelægge al tillid og gøre fremtidige forhandlinger meget vanskelige,« forklarede Jack Bohr-Christensen og uddybede:

»Man må aldrig få modparten til at tabe ansigt, eksempelvis ved at gøre vedkommende til grin. Det vil også bryde tilliden og gøre det enormt vanskeligt at komme videre,« forklarede han.

Selvom det forventes, at Hamas frigiver omkring 50 gidsler fredag, så er det langt fra sikkert, at de resterende gidsler i terrororganisationens varetægt kommer til at få deres frihed lige med det samme.

For Hamas har gidslerne nemlig en værdi.

Og de kan bruges i forhandlinger med Israel, forklarede Jack Bohr-Christensen.

»I og med, gidslerne er det eneste, Hamas har at forhandle med, vil de antageligvis beholde de vigtigste gidsler i lang tid,« forklarede han.

Der er tale om mere end 200 gidsler, som fortsat er i Hamas' varetægt. Dem tog de i forbindelse med angrebet på Israel 7. oktober.

En del af gidslerne er kvinder og børn, og det forlyder, at de gidsler, som står til at blive frigivet snart, vil være i de to kategorier.

Hele sagen er ekstraordinær svær.

Men nu er der blevet åbnet. Og det skal man nu forsøge at udnytte, forklarede Jack Bohr-Christensen.

»Mit bedste råd til forhandlerne ville være at fastholde momentum nu, hvor den første aftale er på plads, og at lægge et maksimalt pres på baglandet, som skal udføre aftalerne for at sikre, at det aftalte bliver udført loyalt og som det er aftalt. Altså at fastholde den tillid, der nu er blevet opbygget.«