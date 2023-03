Lyt til artiklen

Danmark skal bruge, hvad der svarer til to procent af BNP på forsvaret.

Lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen tvivler dog på, at det kommer til at ske. Det fortæller han i radioprogrammet 'Blåt Bælte' på 24Syv.

For tilbage i 2014 vedtog NATOs medlemslande nemlig, at man skulle 'sigte mod' at bruge to procent af BNP på forsvaret.

Og i søndags åbnede statsminister Mette Frederiksen muligheden for, at der muligvis vil komme et nyt NATO-krav på hele tre procent.

»Men man skal stadigvæk huske, at det er en politisk ambition. Den er ikke juridisk bindende. Så Danmark kan fortsætte med at sige, som vi har gjort med de to procent siden 2014, at vi arbejder hen imod de tre procent,« forklarer Peter Viggo Jakobsen i programmet og fortsætter:

»Så må man se, om man nogensinde kommer derop. Jeg er lidt skeptisk på, om vi overhovedet kommer i nærheden af de to procent i Danmark.«

Forsvarseksperten forklarer samtidig, at Danmark forsøger at matche Tysklands procent af BNP, der bruges på forsvaret.

Tyskland har nemlig meldt ud, at de vil bruge to procent af deres BNP på forsvaret, men de har endnu ikke skrevet det ind i en finanslov. Og ifølge Peter Viggo Jakobsen er det ikke sikkert, at det nogen sinde kommer til at ske.

»Hvis amerikanerne så bliver sure, så vil de slå på tyskerne og ikke på os,« siger Peter Viggo Jakobsen.