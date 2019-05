B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup fælder dom over den første duel mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen søndag aften.

»Mette Frederiksen havde ikke behov for at hente ret meget i aftenens debat. Hun skulle bare undgå at tabe stemmer resten af valgkampen, mens Lars Løkke Rasmussen i den grad skulle indhente noget tabt land.«

»Jeg tror, de begge vandt noget på aftenens duel, men uden at det indbyrdes magtforhold rykkede sig betydelig. Det havde Mette Frederiksen faktisk forudsagt på dørtrinnet til forsamlingshuset: 'Den her duel flytter ingenting'. Men den var god og oplysende.«

Hun vandt i aften, fordi...

»Mette Frederiksen var det rene overskud og velforberedt. Hun var fuld af 'hovedet-på-skrå-forståelse' for alle spørgsmål fra publikum, og hun svarede konkret på de fleste spørgsmål. Hun klarede sig bedst igennem flere af debatterne, og var generelt i virkelig god kontakt med publikum både i forsamlingshuset og i stuerne bag TV-skærmen.«

»Lars Løkke Rasmussen var sig selv - på godt og ondt. Vi fik et par af de lidt forvirrende lange Løkke-forklaringer, men han demonstrerede, at han er inde i tingene med en detaljeringsgrad, som ofte var for meget, men som ikke desto mindre efterlader et indtryk af en statsminister, der konstant afvejer dilemmaer mod hinanden. Det fremstod autentisk.«

»Begge kandidater evnede at trække smil, grin, klapsalver og intens lytning. De to kan både veksle en frisk bemærkning og give en grundig forklaring. Mette Frederiksen gjorde det med størst overskud, og så det var til at forstå. Derfor vinder hun. Hun var dog lige på grænsen til at tale ned til folk et par gange. Og Løkke var ikke langt bagefter.«

Han/hun blev sendt til tælling, da...

»Mette Frederiksen spurgte tre gange til om Lars Løkke Rasmussen ville være med til Socialdemokratiets mål om at binde sig til 60 procent CO2-reduktion i 2030. Hun fik ikke et svar. Det sendte ikke ligefrem Lars Løkke Rasmussen til tælling, men hun tog det sidste stik i den udveksling.«

»Mette Frederiksen var på tynd is i debatten om friskoler, men det er nok ikke en dagsorden, der flytter vælgere i hobetal.«

Debattens bedste parade blev sat, da...

»...Mette Frederiksen sagde: 'Det kan du ikke være bekendt' (om at Lars Løkke Rasmussen har slået Stram Kurs og Enhedslisten i hartkorn). Lars Løkke Rasmussen satte paraden, da han citerede Socialdemokratiets gruppeformand Henrik Sass Larsen for, at Enhedslisten er ekstreme, stalinister og trotskister. Der er kun én ting, der er mere træls end at blive ramt at egne ord - det er næstkommanderendes ord. Og de kom her - og uden at det blev indforstået Christiansborg-fnidder.«

Tre ting vi lærte B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup, giver her et bud på tre ting, vi lærte. Mette Frederiksen forudser en situation, hvor udlændingepolitiske krav fra de andre røde partier vil gøre det umuligt for hende at danne en regering. Mette Frederiksen klarer sig fint igennem pensionsdebatten. Hun indrømmede ærligt, at 'det er det, vi går til valg på'. Hverken Mette Frederiksen eller Lars Løkke Rasmussen var parate til at fjerne grænsekontrollen.

Debattens mest overraskende øjeblik kom, da...

»...Mette Frederiksen sagde: 'Jeg tror, det kan komme inden sommerferien'. Mette Frederiksens citat var møntet på, at hun ifølge sig selv kan komme i en situation, hvor det bliver forlangt af hende, at hun skal føre en anden udlændingepolitik. Dertil svarede hun: 'Så vil jeg ikke være statsminister for enhver pris.' Det var en ret brutal presbold mod de partier, der skal udgøre hendes parlamentariske grundlag. Det gør dem næppe mere venligt stemt.«

Sådan skal Løkke forsøge at komme igen efter aftenens lille nederlag...

»Når han har humor og overskud vinder han, men når han virker irriteret, så taber han. Så den irriterede attitude skal han lægge fra sig. Samtidig skal han indskrænke mængden af informationer og fakta. I aften gav han flere, end de fleste kan kapere. Det handler simpelthen om ikke at komme til at skygge for sit eget budskab.«