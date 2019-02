En gammel sag fra 2009 indikerer, at en af bagmændene i den nuværende Falck-skandale brugte nogle af de samme metoder for år tilbage.

En ekspert på området mener, at det kan ligne 'House of Cards'-tilstande.

For tiden er Falck og blandt andre den tidligere chef Peter Goll indrullet i en skandale, hvor konkurrenten Bios blev udsat for en nu politianmeldt smædekampagne, efter det hollandske ambulanceselskab vandt en udbudsrunde over Falck.

B.T. har i den forbindelse fundet frem til en gammel Computerworld-artikel, hvor kommunikationsselskabet Geelmuyden Kiese med netop Peter Goll som administrerende direktør på vegne af TDC forsøger at give en konkurrent negativt omdømme.

Da eksemplet fra 2009 blot handler om en enkelt negativ artikel om konkurrenten MidtVest Bredbånd, mener en ekspert ikke, at den er nær så problematisk og potentiel ulovlig som Falck-sagen.

Alligevel giver den ifølge Christian Bergqvist, lektor ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet og ekspert i konkurrenceret, ikke specielt positive associationer.

»Der skal mere end en enkelt artikel eller henvendelse til, førend konkurrenceloven er overtrådt, men der er da sikkert dele af kommunikationsbranchen, hvis adfærd og moral minder om 'House of Cards',« siger Christian Bergqvist til B.T.

Det er med en henvisning til Netflix-serien, hvor politikeren Frank Underwood, spillet af Kevin Spacey, over flere sæsoner med mere eller mindre fordækte midler navigerer sig vej til posten som amerikansk præsident.

I sagen med MidtVest Bredbånd forsøgte Geelmuynden Kiese med TDC som arbejdsgiver at plante en negativ historie om den lokale bredbåndsudbyder.

Det skete via en pressemeddelelse til lokalmediet Holstebro-Struer, hvor man blandt andet kunne læse, at der var en 'usikker fremtid' for kunder hos MidtVest Bredbånd, som blandt andet kunne risikere 'sort skærm'.

I artiklen i Computerworld kaldte en ekspert sagen for et forsøg på at 'skabe negativt omdømme' fra TDC's side. Det afviste Peter Goll.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Peter Goll. Det har ikke været muligt.