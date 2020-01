Torsdag kom det frem, at Marie Krarup har valgt at udtræde af Dansk Folkepartis gruppeledelse.

Det mener politisk ekspert Jarl Cordua er påfaldende taget i betragtning, at hun netop har foretaget en uaftoriseret rundspørger blandt folketingsgruppen om betjeningen, de får.

I første omgang skrev Altingets politiske kommentator Erik Holstein, at Krarups farvel til gruppeledelsens skyldes kontroversen omkring rundspørgeren.

'Medlemmerne af Dansk Folkepartis folketingsgruppe er for dårligt stillet, når de skal have faglige oplysninger på deres ordførerområde. Her får de ikke nok kvalificeret hjælp. Og de menige medlemmer af gruppen savner assistance for at få deres historier til at flyve – såvel i de traditionelle medier som på Facebook og Twitter.'

Det var ifølge Erik Holstein konklusionen på rundspørgen, som ikke var clearet med ledelsen.

Jarl Cordua kalder det for et påfaldende sammentræf, at hun trækker sig fra sin post i ledelsen, samtidig med at historien bliver bragt.

»Det tyder jo på, at hun har antaget en arbejdsform, som kolliderer med det, som gruppeledelsen synes er den rigtige måde at arbejde på,« siger Cordua til B.T.

Han kalder det for et ganske usædvanligt træk at foretage en sådan meningsmåling blandt gruppemedlemmerne uden ledelsens viden og accept. Derfor var Kristian Thulesen Dahl også tvunget til at handle.

»At hun egenhændigt gør det her, er i sig selv illoyalt,« siger han og fortsætter:

»Det er et anslag mod ledelsen autoritet. Selvom de forsøger at løse det i mindelighed, er de nødt til at slå ned på det.«

Ifølge Jarl Cordua belyser det et muligt problem hos Dansk Folkeparti.

At Dansk Folkeparti har mange tidligere politikere ansat i sekretariatet. At man måske i virkeligheden mangler fagfolk, som kan yde den service, som flere i folketingsgruppen tilsyneladende efterlyser.

Krarup har ikke selv ønsket at udtale sig om sin udtrædelse.

Partiets gruppeformand, Peter Skaarup, fortæller, at det er Krarups egen beslutning at forlade posten i gruppeledelsen.

»Hun har hellere villet koncentrere sig om de mange ordførerskaber, hun har, og mindre om det organisatoriske arbejde, som der trods alt er en del af, hvor man skal planlægge aftengruppemøder, sommergruppemøder og den slags af det »kedelige arbejde«,« siger han til Berlingske.

Det bliver partiets nuværende psykiatri- og sundhedsordfører, Liselott Blixt, som indtræder i gruppeledelsen i stedet for Marie Krarup.