I videoen foroven kan du se billeder fra landsbyen Salisbury, hvor den russiske eksspion og hans datter blev fundet bevidstløse på en bænk.

Giftangrebet på den tidligere russiske dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter i Salisbury i Storbritannien skaber splittelse i EU.

Det er nemlig ikke alle medlemslande, der reagerer på samme vis over for Rusland, som ifølge Storbritannien står bag angrebet.

Det fortæller seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) Hans Mouritzen, der forsker i udenrigspolitik.

»Hvis alle 28 medlemslande reagerede samlet, så ville Rusland kunne mærke det. Men når det kun er omtrent halvdelen af landene, som reagerer, så udstiller det en splittelse i EU,« siger Hans Mouritzen.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA). Udenrigsministeriet den 26. marts 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA). Udenrigsministeriet den 26. marts 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

Han forklarer, at det altid skaber en vis splittelse i EU, når det handler om Rusland-kontroverser.

Danmark har ligesom hidtil 14 andre EU-lande ud over Storbritannien valgt at udvise russiske diplomater som reaktion på giftangrebet.

Landene kan opdeles i høge og duer, hvor høgene reagerer kraftigt, mens duerne er mildere over for Rusland. Tyskland ligger midt mellem de to kategorier, og Danmark ligger lidt nærmere høgene end tyskerne.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) holder pressemøde i Udenrigsministeriet i København om sanktioner mod Rusland, mandag den 26. marts 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) holder pressemøde i Udenrigsministeriet i København om sanktioner mod Rusland, mandag den 26. marts 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er altid de samme lande, der er henholdsvis høge og duer. Det er historiske forhold og økonomiske faktorer, der styrer, hvordan landene reagerer.«

»Det er dog mere eller mindre ligegyldigt for Rusland, at Danmark udviser to diplomater. Det er ikke andet end et kraftigt signal,« siger Hans Mouritzen.

De sydeuropæiske lande bliver typisk betragtet som duer - blandt andet på grund af afhængighed af russisk naturgas.

Sagen kort * 4. marts: Den tidligere russiske dobbeltagent Sergej Skripal og hans datter, Julia, bliver fundet sammensunkne på en bænk i den sydengelske by Salisbury. De har efter det oplyste ikke været ved bevidsthed siden. * Britiske efterforskere mener, at de to er blevet forgiftet med nervegiften novichok, der i sin tid er udviklet af Sovjetunionen. * Yderligere 19 personer er blevet behandlet, efter at de muligvis har været udsat for nervegiften. Den værst medtagne er Nick Bailey, der var en af de første til at tilse de to. Han er siden blevet udskrevet. * Den britiske regering mener, at Rusland står bag. Udenrigsminister Boris Johnson har direkte sagt, at det formentlig var præsident Vladimir Putin selv, der tog beslutningen om at bruge nervegift mod Skripal. * Putins talsmand, Dmitrij Peskov, har kaldt de britiske beskyldninger chokerende og utilgivelige. * 14. marts: Storbritannien iværksætter en række sanktioner over for Rusland. Disse tæller blandt andet udvisning af 23 russiske diplomater, mens alle politiske topmøder med Rusland er aflyst. * Det er ligeledes besluttet, at ingen britiske ministre og kongelige vil deltage ved fodbold-VM i Rusland til sommer. * 17. marts: Rusland besvarer Storbritanniens sanktioner ved at udvise 23 britiske diplomater. Samtidig annulleres tilladelsen til det britiske generalkonsulat i Sankt Petersborg, Rusland. * 23. marts: Ved et topmøde i Bruxelles erklærer EU-lederne sig enige med den britiske regering i, at Rusland højest sandsynligt er ansvarlig for giftangrebet. EU's ambassadør i Moskva hjemkaldes i en måned. * 26. marts: Flere europæiske lande annoncerer egne sanktioner mod Rusland. Tyskland udviser fire diplomater, USA har varslet udvisning af 60, mens Danmark har udvist to. I alt 14 EU-lande udviser russiske diplomater. Kilder: Ritzau, Reuters og BBC.

/ritzau/