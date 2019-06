Det kommer til at tage en rum tid, før Mette Frederiksen går til dronningen og præsenterer Danmark for en ny regering.

Sådan lyder analysen fra politisk kommentator Lars Trier Mogensen søndag, hvor Mette Frederiksen tog hul på regeringsforhandlingernes 18. døgn.

På vej ind til forhandlingerne jokede Mette Frederiksen med, at det trækker ud.

»Jeg vil slå den rekord,« sagde hun, med henvisning til at det tog Helle Thorning-Schmidt 18 døgn at forhandle en regering på plads i 'det sorte tårn' i efteråret 2011.

Mette Frederiksen (S) ankommer til dagens regeringsforhandlinger i Landstingssalen på Christiansborg søndag den 23. juni 2019. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali Vis mere Mette Frederiksen (S) ankommer til dagens regeringsforhandlinger i Landstingssalen på Christiansborg søndag den 23. juni 2019. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali

Men bag den jokende og smilende facade tårner problemerne sig op for Mette Frederiksen, vurderer Lars Trier Mogensen.

»Hendes største problem er ikke de krav, som De Radikale stiller med, men at hun ikke har flertal for sit løfte om tidlig tilbagetrækning,« siger han og tilføjer:

»Det vil være en katastrofal start for hende som statsminister ikke at kunne levere på det løfte.«

Lars Trier Mogensen påpeger, at det før valget lykkedes Lars Løkke Rasmussen at få De Radikale med i en aftale om en ny seniorpension, som kan blokere for Mette Frederiksens mulighed for at få flertal for sit valgløfte om tidlig pension til nedslidte.

Løsningen for Mette Frederiksen bliver ifølge Lars Trier Mogensen sandsynligvis at placere sit altdominerende valgløfte i en kommission.

»På den måde får hun sparket dåsen ned ad vejen og forsinket erkendelsen af, at hun må begå løftebrud eller i hvert fald udskyde problemerne,« siger han.

Vi skal helt tilbage til 1988 og Poul Schlüter for at finde en regeringsdannelse, der har taget længere tid end 18 døgn. Dengang tog det Schlüter 24 dage at danne sin KVR-regering. Også den rekord kommer Mette Frederiksen til at slå, vurderer Lars Trier Mogensen.

»Forhandlingerne kan sagtens rulle videre i lang tid endnu og ind i juli,« siger han.

Så lang tid tog det at danne regering Statsminister: Lars Løkke Rasmussen (V). Valg: 18. juni 2015. Ny regering: 28. juni (10 dage).

Statsminister: Helle Thorning-Schmidt (S). Valg: 15. september 2011. Ny regering: 3. oktober (18 dage).

Statsminister: Anders Fogh Rasmussen (V). Valg: 13. november 2007. Ny regering: 23. november (10 dage).

Statsminister: Anders Fogh Rasmussen (V). Valg: 8. februar 2005. Ny regering: 18. februar (10 dage).

Statsminister: Anders Fogh Rasmussen (V). Valg: 20. november 2001. Ny regering: 27. november (7 dage).

Statsminister: Poul Nyrup Rasmussen (S). Valg: 11. marts 1998. Ny regering: 23. marts (12 dage).

Statsminister: Poul Nyrup Rasmussen (S). Valg: 21. september 1994. Ny regering: 27. september (6 dage).

Statsminister: Poul Schlüter (K). Valg: 12. december 1990. Ny regering: 18. december (6 dage).

Statsminister: Poul Schlüter (K). Valg: 10. maj 1988. Ny regering: 3. juni (24 dage).

Statsminister: Poul Schlüter (K). Valg: 8. september 1987. Ny regering: 10. september (2 dage). Kilder: Danmarkshistorien.dk og Altinget.dk

»Kalkulen hos Socialdemokraterne er, at vælgerne vil tænke, at når det var så svært at blive enige, så er det også mere acceptabelt, at Socialdemokraterne ikke kan levere på alt, de lovede i valgkampen.«

Mette Frederiksen signalerede da også ro på vej ind til forhandlingerne søndag.

»Forhandlingerne tager den tid, de tager, og vi rykker fremad, som vi havde håbet,« sagde hun.

Heller ikke Enhedslisten og SF havde travlt med få bundet sløjfe på forhandlingerne.

SF-formand Pia Olsen Dyhr betonede, at hun fortsat kæmper for minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer.

Og direkte adspurgt om, hvornår Mette Frederiksen kan præsentere en ny regering, svarede hun:

»Der er i hvert fald et stykke endnu.«

Partiformand Morten Østergaard gik til søndagens forhandlinger med et klart ønske om at få trumfet indrømmelser igennem på den økonomiske politik.

»Jeg kræver jo egentlig bare, at de ting, som vi i fællesskab synes, at Danmark har behov for – en stærkere grøn omstilling, bedre opvækst til vores børn, stærkere uddannelser, bedre omsorg for de ældre – også bliver til noget,« sagde han.

»Det kræver en ambitiøs økonomisk politik. Det kan ikke gøres ved at smyge sig uden om de svære problemstillinger.«

Morten Østergaards linje er med til at trække forhandlingerne i langdrag, siger Lars Trier Mogensen:

»Alene af den grund, at det jo vil tage noget tid for Østergaard at komme ned fra det træ, han er kravlet op i.«