Det kom ikke bag på mange, at Dansk Folkeparti ville gå markant tilbage ved folketingsvalget.

At partiets hjemvendte stemmesluger Morten Messerschmidts endelige stemmetal ikke endte med at imponere, er derimod uventet.

»Det er manden, som kunne slå Poul Nyrup Rasmussen på personlige stemmer til et EP-valg, men som nu ikke er i nærheden af at være i top-20 ved et folketingsvalg,« siger politisk kommentator Søs Marie Serup.

Forventningerne har været store til Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, der ved europaparlamentsvalget i 2014 løb med næsten en halv million personlige stemmer.

Med 20,5 procent af samtlige stemmer stod han som DF's spidskandidat for hver femte danske stemme ved valget dengang.

Det lå derfor i kortene, at Messerschmidts ville vende hjem fra Bruxelles og igen være en stemmemagnet for partiet ved dette års folketingsvalg.

I Nordsjællands storkreds har DF-profilen i alt fået 7554 stemmer, og dermed lander han uden for top-25 på personlige stemmer.

Morten Messerschmidt kommer ind i Folketinget, men med betydeligt færre personlige stemmer, end politisk kommentator Søs Marie Serup havde forventet.

»Man havde i hvert fald spået, at Messerschmidt ville få over 10.000 personlige stemmer, hvis Dansk Folkeparti bare havde fået et nogenlunde tilfredsstillende valg.«

»Han har også fået mere medietid end de fleste sammenlignelige kandidater,« siger hun.

Det tyder derfor på, at han ikke har kunnet undslippe partiets landsdækkende tilbagegang.

Sammenlignet med valget i 2015 er Dansk Folkeparti blevet mere end halveret.

En anden faktor, som også kan spille ind på det skuffende valgresultat, er hans gamle spøgelser.

»Meld- og Feld-sagen om misbrug af EU-midler hænger stadig i ham, da den endnu ikke er afgjort.«

Men hvad er det, som Messerschmidt kan, når man har så store forventninger til ham?

»Han er en virkelig skarp debattør, og så er han den intelligente type i et parti, som ikke er synonymt med elite. Nogen vil måske kalde ham excentrisk, men han er i bund og grund bare drønhamrende charmerende.«

Det giver ikke mening at sammenligne Morten Messerschmidts personlige stemmer med hans sidste folketingsvalg, som var i 2005.

Her stillede han ikke op i Fredensborgkredsen, men i Aarhus Amtskreds, som dengang var en storkeds.

Den nuværende storkreds, som Messerschmidt stiller op i, er desuden mindre end hans nuværende storkreds i Nordsjælland.