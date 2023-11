Der har de seneste døgn været et håb for enden af tunnelen for de mere end 200 gidsler, som Hamas tog i forbindelse med terrorangrebet på Israel.

En aftale er blevet indgået mellem Israel og Hamas om løsladelse af omkring 50 af gidslerne. En dansk ekspert har dog en noget dyster melding, når det kommer til chancen for frigivelse af de resterende gidsler.

»Den er lille. I hvert fald på kort sigt,« lyder det fra den danske ekspert i gidselsager Jack Bohr-Christensen.

Svaret kom i forbindelse med, at han var inde og svare på spørgsmål om netop gidselsituationen i Gazastriben fra B.T.s læsere.

Man kan finde alle Jack Bohr-Christensens svar til læserne her i livebloggen.

Den danske ekspert, der har været involveret i omkring 20 gidselsituationer de seneste ti år, gav også en forklaring på, hvorfor det ikke bliver nemt for Israel at få frigivet samtlige gidsler.

»Det skyldes, at Israel nok ikke har intentioner om at give Hamas ret meget mere end højest ti dages kamppause, for hver dag giver Hamas mulighed for at omgruppere, tilføre ressourcer, forstærke deres forsvar og vil dermed trække krigen i langdrag,« forklarede Jack Bohr-Christensen.

»Og for nogle dages pause vil Hamas sandsynligvis ikke løslade alle gidslerne, idet de ville ødelægge deres forhandlingsposition, da der ikke ville være flere gidsler tilbage at forhandle om,« uddybede han.

Israels aftale med Hamas blev offentliggjort onsdag 22. november. Her fremgik det, at der i forbindelse med frigivelsen af de omkring 50 gidsler – hovedsageligt kvinder og børn – også ville være fire dages våbenhvile.

Den pause i kamphandlingerne kan dog blive forlænget med en dag, hver gang Hamas frigiver ti gidsler.

Men selvom der fra israelsk side er en gevinst for Hamas ved at frigive flere gidsler, så forventer Jack Bohr-Christensen ikke, at alle de mere end 200 gidsler vil få deres frihed snart.

»I og med, gidslerne er det eneste, Hamas har at forhandle med, vil de antageligvis beholde de vigtigste gidsler i lang tid,« forklarede han.