En lempelse af arveskatten for virksomheder har givet jackpot hos en gren af den stenrige Lego-familie.

Det vakte stor utilfredshed blandt landets familieejede virksomheder, da regeringen mandag fremlagde finansloven for 2020.

Regeringen vil hente en milliard ekstra ved at hæve bo- og gaveafgiften, som den forrige regering lempede i 2016. Fremover skal arvinger til familievirksomheder igen betale 15 procent i skat, når virksomheder går i arv.

Men tre rigmandsbørn bliver ikke ramt: Casper, Anders og Morten med efternavnet Kirk Johansen.

Deres mor, Gunhild Kirk Johansen, er søster til Danmarks rigeste mand, Lego-ejeren Kjeld Kirk Kristiansen.

I 2007 blev Gunhild Kirk Johansen købt ud af Lego, og hun placerede derefter pengene i Kirk Kapital, som hun har ejet sammen med sine sønner.

I foråret 2019 overlod hun ejerskabet til sønnerne, Casper, Anders og Morten – tids nok til, at de kun skulle betale seks procent i skat.

Kim Gulstad, der er administrerende direktør i Kirk Kapital, har sagt til Finans, at generationsskiftet har været planlagt i flere år, men at det blev timet, så familien ikke blev ramt af nye skatteregler, varslet af Socialdemokratiet.

»Det passede med, at vi kunne gennemføre det i foråret, hvor vi kendte det skatteregime, der var gældende,« sagde han til Finans i august.

Da generationsskiftet fandt sted, lå skatteprocenten på seks procent. Med indgåelsen af den nye finanslov stiger den til 15 procent.

Hvis Kirk Johansen-familien havde ventet et halvt år med at gennemføre generationsskiftet, ville de derfor være blevet præsenteret for en langt højere skatteregning.

Jakob Sørensen, der er forfatter til flere bøger om danske familiedynastier, vurderer, at Kirk Johansen er blevet sparet for et nicifret beløb.

»De tre sønner har tilsammen sparet omkring 100 millioner kroner i skat,« siger Jakob Sørensen.

Besparelsen er et lykketræf for Kirk Johansen-familien, der er at betragte som 'den fattige' del af Lego-familien.

Lego var i økonomiske vanskeligheder, da Gunhild Kirk Johansen frasagde sig rettighederne til Lego-varemærket, men siden er det kun gået fremad for Lego.

Mens Lego har været inde i en årelang optur, er Kirk Kapital raslet ned i værdi. I 2017 blev selskabet nedskrevet med 224 millioner kroner, hvilket udløste et underskud på 182 millioner kroner. De 100 millioner lander derfor på et tørt sted.

De lempelige skatteregler blev indført i 2016, da Venstre-regeringen indgik finanslovaftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Lempelsen skete efter pres fra lobbyorganisationen 'Vækst i generationer', der består af 14 af de største familieejede virksomheder herhjemme.

Lempelsen af bo- og arveafgiften har ført til, at flere familievirksomheder har fremskyndet et generationsskifte.

Og hos dem, der ikke nåede med på vognen, er der en del bitterhed at spore.

»Jeg sidder med en følelse af, at de er pisseligeglade med sådan nogle som mig, der ellers giver valuta til landet. Det er ondskab og skidt for landet,« sagde Linak-milliardæren Bent Jensen til Jydske Vestkysten, da forhøjelsen af afgiften blev diskuteret i juni. Han anslås at være Danmarks syvenderigeste med en formue på 16,7 milliarder kroner.