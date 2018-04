Henning Jørgensen, der er arbejdsmarkedsforsker, mener ikke, at de regionalt ansatte kan være tilfredse med den aftale, som de indgik med Danske Regioner natten til lørdag.

»Jeg er ikke i tvivl om, at de er glade for, at der ikke kommer konflikt. Og derfor siger de, at de er glade. Men under det kan der godt ulme noget utilfredshed. Utilfredsheden kom jo klart til udtryk, da vi fik det første delforlig, da Dennis Kristensen (chefforhandler for lønmodtagerne, red.) indgik forlig. Og så ruller bolden på de andre området, og derfor kan de ikke forvente at få meget mere. Og det fik de heller ikke,« siger Henning Jørgensen til TV 2 Nord.

Aftalen for de 80.0000 regionalt ansatte indeholdt en økonomisk ramme for lønstigninger på 8,1 procent over de næste tre år, hvilket Henning Jørgensen mener, er for lidt. Samtidig fik de forhandlet retten til at få løn under spisepausen ind i overenskomsten, hvilket var det store kardinalpunkt.

Det var Lars Qvistgaard, formanden for Akademikernes Centralorganisation, tilfreds med, selvom det kostede ca. 0,35 procent på lønsummen.

»Vi er gået til de her forhandlinger for at sikre den betalte spisepause, som vi har haft siden 1921, og det har vi fået. Vi har fået en overenskomstsikret betalt spisepause i regionerne,« sagde Lars Qvistgaard til TV 2 lørdag.

Grete Christensen, der formand for Dansk Sygeplejeråd, var også tilfreds med aftalen.

Stop med at feste

Lørdag aften blev de sidste parter, de statsansatte, enige om en aftale. Men også her mener Henning Jørgensen, at man skal holde igen med at fejre.

»Jeg siger nedkøling. Lad os nu se aftalerne, og lad os nu granske dem. For djævlen ligger jo begravet i detaljen. Både arbejdsgivere og lønmodtagere må give og tage noget, men det mærkelige er, at man ikke fra topforhandlernes side vil sige noget om f.eks., hvor meget det har kostet for lønmodtagerene at få indskrevet den betalte spisepause i overenskomsten,« siger Henning Jørgensen til BT og tror ikke på, at akademikerne kan nøjes med de 0,35 af lønsummen.

Overenskomstaftalerne skal nu til videre forhandling og afstemning blandt forbundne, inden den bliver godkendt.