Det ene belastende vidneudsagn efter det andet har ramt Inger Støjbergs forsvar hårdt.

Den tidligere udlændinge- og integrationsminister skal forsøge at forklare sig ud af betydelige problemer og beskyldninger om løgne, når hun søndag og mandag skal i vidneskranken i forbindelse med den såkaldte Instrukskommission.

Her er det centrale spørgsmål, om Inger Støjberg (V) bevidst har talt usandt om en instruks om at adskille asylsøgende par, hvis bare den ene var under 18 år, uden mulighed for dispensation.

Instruksen er tidligere blevet konkluderet som ulovlig af ombudsmanden.

Inger Støjberg skal søndag og mandag forklare sig i den såkaldte Instrukskommission. Foto: Ida Marie Odgaard

Søndag og mandag indtager Inger Støjberg vidneskranken, men selvom hun er et af de helt centrale vidner i sagen, så forventer en ekspert, der følger sagen tæt, ikke nødvendigvis en masse nye oplysninger over de to dage.

»Man kan godt tvivle på, om der kommer noget nyt frem,« siger lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing.

»Men det bliver centralt at holde øje med, om Inger Støjberg mener, hun er blevet advaret tilstrækkeligt af sine embedsmænd. Og så hendes forklaring om, hvorvidt hun selv har fundet på den ulovlige instruks, eller om hun blot har nikket til sine embedsmænds arbejde,« uddyber Sten Bønsing.

Allerede i forbindelse med kommissionens første arbejdsdage er der kommet belastende oplysninger frem om Inger Støjbergs ageren.

Forhenværende afdelingschef i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Lykke Sørensen ankommer til afhøring i Instrukskommissionen ved Retten på Frederiksberg, mandag den 18. maj 2020.

Blandt andet fortalte den tidligere afdelingschef i Udlændinge- og integrationsministeriet Lykke Sørensen, at hun foran en række andre ansatte utvetydigt fortalte Inger Støjberg, at instruksen om adskillelse af alle asylpar, hvor den ene var under 18 år, var ulovlig, hvis der ikke var en kattelem, eller man vurderede hver enkelt sag for sig.

»Jeg var påvirket. Det er ikke hver dag, en afdelingschef skal sidde med mange mennesker til stede og sige til ministeren, at hun kan sige, hvad hun vil, og skrive hvad hun vil, men danske myndigheder skal overholde reglerne,« sagde Lykke Sørensen i sin vidneforklaring ifølge Ritzau.

Da den tidligere departementschef i Udlændinge- og integrationsministeriet Uffe Toudal Pedersen dagen efter Lykke Sørensen blev spurgt direkte til den ulovlige instruks forklarede han, at den blev sendt ud uden en kattelem i en pressemeddelelse, men internt blev det fortalt til ministeren, at man ville praktisere adskillelserne af barnebrude inden for loven.

»Jeg sagde også [til Støjberg, red.], at du skal vide, at vi administrerer ikke ulovligt. Uanset, hvad du skriver, så vil vi administrere med undtagelser,« forklarede Uffe Toudal Pedersen fra vidneskranken.

Forhenværende departementschef i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Uffe Toudal Pedersen ankommer til Instrukskommissionen i Retten på Frederiksberg, onsdag den 20. maj 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

Og ifølge Sten Bønsing er det netop i forskellen på Inger Støjbergs og embedsmændenes forklaringer, man skal finde sagens kerne.

»For Inger Støjbergs side kan det være en forklaring, hvis hun har været af en klar opfattelse af, at man internt i ministeriet har haft en mundtlig aftale om at overholde lovgivningen. Den kan så stride mod en skriftlig instruks,« siger Sten Bønsing.

Han mener dog, at sagen ser skidt ud for den tidligere minister på nuværende tidspunkt.

»Der er en række embedsmænd, som allerede har givet deres take på sagen. Og det ser ikke godt ud for Inger Støjberg, at embedsmænd har sagt, at hun gav ordre til at bryde loven på trods af advarsler,« siger Sten Bønsing med reference til førnævnte Lykke Sørensen og Uffe Toudal Pedersen.

Inger Støjberg har selv adskillige gange bedyret sin uskyld i sagen.

'Jeg tager gerne en tur i retten i min kamp for at beskytte de mindreårige piger, som var blevet gift med ældre mænd.'

Det skrev Inger Støjberg tidligere på måneden på sin Facebook-profil.

'Jeg kan sige helt klart, at det eneste, der plager mig i dag, er, at ikke alle de mindreårige piger blev adskilt fra deres ældre mænd. Det gjorde de desværre ikke, fordi de internationale konventioner forbyder det.'.