Den øverste chef for politiet i Danmark, Thorkild Fogde, risikerer en dom for embedsmisbrug, hvis det viser sig, at han var ganske klar over, at ordensmagten handlede ulovligt i dagene fra 6. til 8. november.

Det vurderer ekspert i forvaltningsret Sten Bønsing, der er professor på Aalborg Universitet.

»Generelt er det sådan, at hvis man har udført noget ulovligt som embedsmand, så er det embedsmisbrug, og det er strafbart efter straffeloven,« indleder han.

Inden det kan komme på tale at stille rigspolitichefen for en dommer, kræver det dog, at der etableres en kobling mellem, at Thorkild Fogde var vidende om den manglende lovhjemmel til at aflive raske mink uden for smittezoner, og den kendsgerning, at politiet efter dette tidspunkt fra callcentre ringede rundt til minkavlere med beskeden om, at alle mink skulle aflives.

»Hvis Thorkild Fogde skal kunne straffes, kræver det, at han på en eller anden måde personligt har været inde over beslutningerne og været vidende om, hvad der er sket. Han skal eksempelvis have givet en ordre,« siger Sten Bønsing og fortsætter:

»Han skal have været klar over, at der ikke var hjemmel, og samtidig have været klar over, at de actioncards var udformet, som de var. Man kan kun være ansvarlig for, hvad man selv har gjort – med mindre man som ansvarlig chef har ført ualmindeligt dårligt tilsyn.«

De såkaldte actioncards var politiets redskab til at håndtere minkavlere, der nægtede at slå deres raske mink ihjel.

Ved et nej fra minkavlerne skulle politiet ifølge actioncardet svare:

'Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen (tempobonus, red.), og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?'

Rigspolitichef Thorkild Fogde var ifølge redegørelsen i sagen allerede 5. november vidende om, at der ikke var lovhjemmel til at kræve alle mink slået ihjel.

Alligevel ringede politiet til minkavlere fra 6. til 8. november.

Sten Bønsing ser med stor alvor på dette.

Politiet kom med trussel om masseaflivning af mink, selv om der slet ikke var lovgrundlag til at beordre mink uden for smittezonerne aflivet.

»Det er meget alvorligt, når politiet giver indtryk af, at de har mulighed for at indfinde sig på folks ejendom,« siger han og skærer situationen ud i pap:

»Jeg tror de fleste kender til fra film, at politiet fremviser en dommerkendelse for at kunne træde ind på privat grund. Det her svarer til en situation, hvor der står nogle politifolk og siger, at de har en dommerkendelse til at gå ind i ens hjem, men hvor det efterfølgende viser sig, at de ikke har haft en sådan dommerkendelse. Det er i realiteten det, der sker telefonisk.«

Eksperten fortæller, at embedsmisbrug er strafbart jævnfør straffeloven paragraf 155 og 157.

Embedsmisbrug kan straffes ved domstolene fra bødestraf til ubetinget fængsel.

Eksempelvis blev tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen i august idømt tre måneders fængsel for forsøg på embedsmisbrug. Han forsøgte at påvirke kriterierne for at komme ind på en særligt eftertragtet lederuddannelse, som hans kæreste derefter blev optaget på.

Leder af Liberal Alliance Alex Vanopslagh har allerede krævet Thorkild Fogde undersøgt.

»Han skal stilles for en dommer og dømmes for at eksekvere en ordre, der er ulovlig, og som han ved er ulovlig,« sagde han torsdag aften til DR.

De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, kalder det ifølge Ritzau en »kæmpe skandale«. Partiet har nu kaldt justitsminister Nick Hækkerup i samråd om sagen.

Sten Bønsing forventer, at Rigspolitiets rolle i minkskandalen vil blive gransket. Hvis ikke Thorkild Fogde kan stilles til ansvar, er der måske andre, der kan. Selv de lavest placerede embedsmænd – heriblandt de enkelte betjente – kan i princippet dømmes for embedsmisbrug.

»Det er svært at forestille sig, at man ikke undersøger, om der er nogle i politiet, der er ansvarlig for det her. Er det ikke rigspolitichefen, så kan det være nogle andre,« siger Sten Bønsing.