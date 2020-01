De sociale medier svømmer over med kinesiske profiler, der forsøger at latterliggøre Danmark.

Og det er med stor sandsynlighed falske og automatiserede profiler, der deltager i shitstormen.

Det sker, efter en karikaturtegning fra Jyllands-Posten nok en gang har fået fremmede magter til at kræve undskyldninger.

»Vi ser en gruppe af kinesere, der prøver at påvirke dansk politik og danske medier,« vurderer Yevgeniy Golovchenko, forsker i påvirkningskampagner og digital misinformation.

Et screenshot fra et af de mange kinesiske opslag, der er dukket op under Jyllands Postens post om deres tegning af det kinesiske flag med virusceller. Vis mere Et screenshot fra et af de mange kinesiske opslag, der er dukket op under Jyllands Postens post om deres tegning af det kinesiske flag med virusceller.

Yevgeniy Golovchenko er i gang med at skrive en ph.d. på Københavns Universitet om netop misinformation på sociale medier.

Mandag trykte Jyllands-Posten en tegning af det kinesiske flag med virusceller i stedet for gule stjerner som reference til coronavirussen. Tirsdag gik den kinesiske ambassade til modsvar og krævede en undskyldning.

Yevgeniy Golovchenko har gennemgået en række af de mange profiler, der er i gang med at sprede hadske budskaber om Danmark og Jyllands-Posten på internettet.

»Jeg kan konstatere, at nogle af profilerne ser meget falske ud,« siger han.

Se selv kommentarerne under Jyllands-Postens opslag på Twitter her på linket:

Bladtegnere om Kina-tegning: Den er »fantastisk« og »elegant« https://t.co/2kMfO8OhYy pic.twitter.com/SDGgZyZPvx — Jyllands-Posten (@jyllandsposten) January 28, 2020

I denne artikel giver han en række tips til, hvordan man kan identificere profiler i debatten, der med stor sandsynlighed er falske eller automatiserede.

Selvom det ikke er muligt endegyldigt at fastslå, om en profil på Twitter eller Facebook er falsk, så er der en række tegn, der kan sandsynliggøre det.

Her er der tale om en profil, der har skrevet kommentarer i debatten om Jyllands-Postens tegning, hvor flere af dem handler om, at Danmark er et svagt land, fordi vi ikke gjorde stærk modstand under besættelsen.

Denne profil er med høj sandsynlighed også falsk. Vis mere Denne profil er med høj sandsynlighed også falsk.

»Det første, jeg lægger mærke til, er, at profilen er forholdsvis anonym,« siger Yevgeniy Golovchenko og fortsætter:

»Det andet er, at profilen har 0 følgere, men selv følger 78. I sig selv betyder det ikke, at det er en falsk profil, men det er et tegn, der tyder på det, når man ser det sammen med de andre ting.«

Det tredje er, at profilen har brugernavnet 'pPY2b4FXWtAYqTk'.

Det kan være et tegn på, at profilen er lavet i en stor database for automatiserede profiler.

En anden mulig falsk profil i debatten ses på dette billede:

Denne profil er med høj sandsynlighed falsk. Vis mere Denne profil er med høj sandsynlighed falsk.

Her er det værd at lægge mærke til, at profilbilledet er brugt af flere andre profiler samtidig, og at det derfor sandsynligvis er et stjålet billede, der skal give profilen troværdighed.

Yevgeniy Golovchenko påpeger også, at der i profilteksten står ordet 'Null'.

»Det ligner noget, der er lavet ved en fejl af en automatiseringssoftware,« siger han.

Sammenlagt giver disse tegn en klar indikation på, at begge profiler kan være falske eller automatiserede.

»Alle de her tegn burde få alarmklokkerne til at ringe,« vurderer Yevgeniy Golovchenko.

Formålet med de automatiserede og falske profiler er at skabe så meget opmærksomhed som muligt på en sag, bagmændene raser over.

»Så ved at skabe en shitstorm på Jyllands-Postens opslag på Twitter, vil det blive spredt vidt ud på internettet, og flere vil se, at kinesere ikke kan lide det,« siger han.