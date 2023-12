Diamantdatteren og influenceren Elvira Pitzner risikerer at skulle tilbringe en del af sin gyldne ungdom i et fængsel i ørkenstaten Dubai.

Her er hun nemlig blevet sigtet for utroskab, som ifølge Dubais lovgivning kan straffes med op til tre års fængsel.

Og der er ikke meget hjælp at hente i de to traktater om henholdsvis ‘udlevering’ og ‘gensidig retshjælp i straffesager’, som Danmark i marts 2022 indgik med De Forenede Arabiske Emirater, som Dubai hører under.

Traktaten om udlevering vedrører nemlig personer, som Danmark ønsker udleveret til strafforfølgning i Danmark, som det er sket med Sanjay Shah, eller som Danmark ønsker udleveret for at ‘fuldbyrde en endelig straffedom’.

Traktaten om gensidig retshjælp handler om, at De Forenede Arabiske Emirater har forpligtet sig til at hjælpe Danmark i forhold til efterforskning og retsforfølgning af forbrydelser, der hører under Danmarks straffemyndighed og vice versa.

Før en eventuel dom for utroskab efterlader det Elvira Pitzners skæbne i diplomatiets vold, som udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i sidste ende er ansvarlig for.

Sådan lyder vurderingen fra Sune Haugbølle, professor i globale studier ved RUC og ekspert i diplomati og Mellemøsten.

Udenrigsministeriet har allerede oplyst, at der ydes konsulær bistand til en dansk statsborger i Dubai. Dog uden at sætte navn på vedkommende, da den slags sager er underlagt tavshedspligt.

Knæk Cancer 2021 Elvira Pitzner Foto: Bo Nymann/Photographer Bo Nymann/Ritzau Scanpix Vis mere Knæk Cancer 2021 Elvira Pitzner Foto: Bo Nymann/Photographer Bo Nymann/Ritzau Scanpix

»Konsulær bistand betyder, at Danmark hjælper hende med retshjælp og sikrer, at hun bliver behandlet ordentligt, og hvis hun ikke gør det, følger man op på det over for myndighederne i Dubai,« siger Sune Haugbølle og tilføjer:

»Det er første skridt. Det er damage control.«

Det næste og meget vanskeligere skridt er at få Elvira Pitzner udleveret, betoner Sune Haugbølle.

»Hun er bare en influencer, for at sige det som det er. Men derfor kan udenrigsministeren godt prøve at få hende udleveret i en noget-for-noget-aftale,« siger han og fortsætter:

»Men jeg ved ikke, om udenrigsministeren vurderer, at denne sag er vigtig nok til, at man fra Danmarks side vil give noget til gengæld. Det kunne være noget business, eller at De Forenede Arabiske Emirater havde nogle statsborgere fængslet i Danmark, som de gerne ville bytte med.«

Diplomati lyder nogle gange pænere end det er. For i virkelighedens verden er det ifølge Sune Haugbølle ofte kolde byttehandler. På højt niveau for eksempel udveksling af spioner.

»Det her er ikke en sag på højt niveau, men det er alligevel en sag, der har betydning for De Arabiske Emirater, da utroskab betyder noget for dem. Hvis de skal lade Elvira Pitzner gå, skal de have noget substantielt igen,« siger Sune Haugbølle.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er ifølge Sune Haugbølle næppe personligt involveret i sagen på nuværende tidspunkt.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Men det kan han snart blive. Sagen er nemlig på dagsordenen på det næste møde i Udenrigspolitisk Nævn.

»Det er en sag, der skal løses politisk og diplomatisk. Spørgsmålet er, om udenrigsministeren vil slå en handel af med Dubai. Jeg ser det ikke lige for mig, så jeg tror desværre, hun er lidt på den,« siger Sune Haugbølle.

Elvira Pitzner kan dog ifølge Sune Haugbølle håbe på, at den store offentlige interesse for sagen kan lægge et så stort pres på Lars Løkke Rasmussen, at han og regeringen engagerer sig i sagen.