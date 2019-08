Inger Støjberg er torsdag blevet Venstres nye retsordfører. Ifølge politisk ekspert, Jarl Cordua, har Venstre været nødsaget til at tildele hende posten.

»Det er nok meget klogt set i lyset af hendes nederlag for nyligt.«

Sådan siger Jarl Cordua, politisk ekspert hos Altinget, efter det torsdag blev annonceret, at Inger Støjberg er Venstres nye retsordfører.

Inger Støjberg forsøgte mandag at blive en del af ledelsen i Venstre. I stedet blev hun forbiggået, og derfor mener Jarl Cordua ikke, at Venstre havde andre valg end at tildele hendes posten som retsordfører.

Inger Støjberg forsøgte mandag at blive en del af gruppeledelsen, men måtte se sig slået af Sophie Løhde, der fik posten som gruppenæstformand. Foto: Ida Marie Odgaard

»Hun har jo fået et kanonvalg og repræsenterer mange medlemmer og vælgeres holdninger. Og man kan ikke ydmyge hende igen efter i mandags. Det er det, hun har bedt om, og hun har fået det, hun ville.« siger Jarl Cordua til B.T.

Dermed mener Jarl Cordua også, at Inger Støjberg kan være tilfreds med sin nye post.

Og samme holdning deler politisk kommentator Hans Engell.

»Venstre har placeret hende (Støjberg, red.) på en af de tunge poster, der er en af de mest profilerede på Christiansborg. Samtidig rummer posten rigtig meget holdnings- og værdipolitik, som hun også har stået for som udlændinge- og integrationsminister og værdikriger, siger han til Ritzau.

Alligevel mener Jarl Cordua dog, at det kan se skidt ud udadtil med Inger Støjberg som retsordfører, hvis 'barnebruds-sagen' skal undersøges, som et politisk flertal i Folketinget ønsker.

»Når man er retspolitisk ordfører, så handler det jo om det retspolitiske. I værste fald kan hun ende i en rigsretssag og bruge tid på det, og det synes jeg ikke ville se særlig smart ud,« mener Jarl Cordua.

I 2016 gav Inger Støjberg ulovlige asylinstrukser til unge asylpar, hvilket Folketingets Ombudsmand kaldte for ulovligt i 2017.

Inger Støjberg var minister gennem hele Lars Løkke Rasmussens ministerperiode. Først som udlændinge- og integrations- og boligminister for til sidst udelukkende at have fokus på jobbet som udlændinge- og integrationsminister.