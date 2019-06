B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup er klar med dommen over partilederdebatten mandag aften på DR1.

»Det var ikke statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) aften, men der var dog dem, der klarede sig endnu dårligere.«

»Mette Frederiksen (S) var aftenens bedste. Hun fik leveret sine budskaber (uden el-pærer). Hun takkede de unge klimaaktivister og vekslede hurtige bemærkninger med skarphed. I princippet burde hun have været den alle skød på i aften, men ingen fik så meget som snittet hende med et vådeskud.«

»Det var dog Søren Pape Poulsen (K), der tog aftenens største stik hjem. Og så fik vi en overraskende stærk optræden fra en helt uventet kant - i form af Klaus Riskær Pedersen.«

Debattens bedste parade blev sat, da…

»Søren Pape Poulsen irettesatte Rasmus Paludan, der havde talt sikkerhedssituationen i Danmark hen i en krigslignende, lovløs retning. Justitsministeren brød ind med autoritet og sagde til Paludan, at han burde takke dansk politi for den sikkerhed, han nyder godt af. Det var aftenens største stik, Pape tog hjem der.«

Debattens mest overraskende øjeblik kom, da…

»Mette Frederiksen fandt et indlæg fra Klaus Riskær Pedersen interessant. Det handlede overordnet set om tilgængelighed til tobak, men helt præcist sagde Riskær, at han gerne så stærk spiritus, cigaretter og cannabis-salg fra særlige butikker. Interessant perspektiv.«

»Inden da havde Anders Samuelsen (LA) med henvisning til Mette Frederiksens bilpærer fra gårsdagens duel sagt: 'Selv ting man ikke ved hvad er, kan de finde på at lægge skatter på'. Det var faktisk lidt sjovt. Riskær var aftenens store overraskelse. Han lignede en voksen blandt teenagere. Han var indbegrebet af voksen ro.«

Han/hun vandt i aften, fordi…

»Mette Frederiksen sagde direkte tak til de to unge, der sad som repræsentanter for den generation, der for alvor har sat klima på dagsordenen. God stil!«

»Søren Pape kom med gode nyheder om hvor meget landbruget og erhvervslivet vil og kan byde ind med på klimaområdet. Det var forfriskende med den tro på fremtiden. Mette Frederiksen tog stikket hjem ved at sige: 'Så mangler vi bare en regering, der prioriterer det'. Bum!«

Tre ting vi lærte Prisen på cigaretter stiger efter valget. Det er der bredt flertal for. Hvor meget er dog aldeles uklart. Det ideologiske skel i klimadebatten går på, om den skal være socialt udlignet, eller om der skal være balance i forhold til erhvervslivet. Der er ikke nogen åbning for at få mere højtkvalificeret arbejdskraft til Danmark. Den snak endte i asylstop.



»Det absolut mest sitrende og intense øjeblik i aften kom, da Riskær satte hele partilederrundens tempo ned, men intensiteten op, da han talte om den tunge bagage, han medbringer. Men det stærkeste øjeblik indtraf, da han tydeligt berørt sagde, at hans hjerte græd for de børn, der sidder på udrejsecenter Sjælsmark.«

Sådan skal han/hun forsøge at komme igen efter aftenens nederlag…

»Vermund kom først til orde 53 min inde i debatten - da det handlede om klima, hvor hun gik i clinch for landbruget. Det blev lidt surt. Forståeligt nok, når man har ventet så længe på ordet.«

»Hun kan - i modsætning til Paludan - fremføre argumentation for en ekstremt hård udlændingepolitik - på sammenhængende måde. Men det kræver, at hun tilkæmper sig ordet. Frem i stiletten, Pernille Vermund.«