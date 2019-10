Det værste mareridt blev til virkelighed lørdag morgen for kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S), da hun dødfødte sin datter Sarah.

Det er en af de tragedier, det ikke er muligt at sætte sig ind i, medmindre man har oplevet noget lignende, forklarer en ekspert på området.

'Min datter, Sarah, var ikke i live, da jeg fødte hende natten mellem fredag og lørdag. Og jeg er så utrolig ked af det.'

Det skrev Joy Mogensen mandag morgen på sin Facebook-side, hvori hun også påpeger, at hun elskede sin datter fra det første moment, hun så hende.

Og netop den følelse er altafgørende i den kommende proces for politikeren. Det forklarer Birgitte Horsten, der er direktør for Landsforeningen Spædbørnsdød.

Hun siger, at det er vigtigt både for de forældre, som mister, og de pårørende omkring dem at se sandheden i øjnene.

»Man elsker sine børn, og den kærlighed starter allerede, mens de er inde i maven,« siger hun.

»Man skal anerkende barnet, og man skal anerkende sorgen. Det hjælper ikke at prøve at minimere smerten som pårørende. I stedet skal man træde ind i rummet, hvor smerten raser, og forsøge at hjælpe,« siger Birgitte Horsten.

Hos Landsforeningen Spædbørnsdød ønsker man at støtte forældre i deres sorg, og de tilbyder derfor gratis terapeutisk støtte til dem, der bliver ramt.

Birgitte Horsten fortæller, det er cirka 750 familier om året, der oplever, hvad Joy Mogensen oplevede i lørdags.

Heraf mister omkring 420 børn livet efter 22. uge.

»Vi ved fagligt, at det er den største sorg, man kan opleve som menneske,« siger Birgitte Horsten.

Hun siger, at det er vigtigt, at man hurtigt søger professionel og faglig hjælp, men at det også er vigtigt at bruge sine omgivelser rigtigt.

»Fortæl din omgangskreds, hvad du har brug for. Det er jo meget forskelligt, hvad folk vil have. Nogen ønsker at tale meget om det, mens andre gerne vil undgå det. Men ræk ud til omgangskredsen.«

»Lad være med at gøre det mindre, end det er, og så skal man huske på, at man kommer over selv den største sorg i livet,« siger Birgitte Horsten.

Det er heller ikke den nemmeste position, som pårørende til forældre, der er blevet ramt af sådan en tragedie, er i.

For hvad skal man egentlig sige? Og kan man sige noget forkert? Der har Birgitte Horsten en hjælpende hånd.

»Det er så svært for pårørende at tale om, fordi man bliver sat skakmat af døden. Det vigtigste, man kan gøre, er at vise, at man er klar over, hvad der er sket. Det er ikke muligt at sige noget forkert, hvis din intention er den rigtige,« siger hun.

I Joy Mogensens Facebook-opslag opfordrer hun til, at man donerer penge til Landsforeningen Spædbørnsdød i stedet for at sende blomster til hende, hvis man ønsker det.

Donationen kan gøres i navnet Sarah Antoinet Mogensen, som er navnet på hendes afdøde datter.

»Det er utrolig rørende, at hun midt i sit livs sorg kan finde overskud til at opfordre folk til at donere penge til os. Jeg kan fortælle, at 100 procent af de penge, man ønsker at donere, går til at hjælpe de forældre, der bliver ramt af den her tragedie,« siger Birgitte Horsten.

Landsforeningen Spædbørnsdød har fire rådgivere, der tilbyder teorapeutisk støtte, og har ligeledes omkring 60 frivillige i organisationen.

Joy Mogensen annoncerede i april, at hun efter to års fertilitetsbehandling var blevet gravid med en anonym sæddonor.

Hun er lige nu på orlov, som det hele tiden har været planlagt. I stedet vil Rasmus Prehn (S) fungere som kulturminister, og transportminister Benny Engelbrecht (S) som kirkeminister.