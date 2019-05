En kombination af lemfældige ordvalg på Facebook og et sprængfarligt emne har udløst en veritabel shitstorm for S-politiker Simon Simonsen.

Det mener ekspert i sociale medier, Astrid Haug, forud for at shitstormen mandag aften måske resulterer i, at den udskældte politiker mister sit folketingskandidatur.

Simon Simonsen kommenterede i sidste uge partifællen Roskilde-borgmester, Joy Mogensens, beslutning om at blive solomor ved hjælp af en anonym sæddonor.

Og da den egentlige tekst samt emnet tilsammen udgør en giftig cocktail, var shitstormen hurtigt en realitet, fortæller Astrid Haug.

»Når du kommunikerer på Facebook skal du være ekstrem præcis. Det bliver læst som et personangreb på Joy Mogensen, der er en stærk figur i S, der også er en partifælle.«

»Samtidig er der nogle, der læser det som en kritik af solomødre men også af enlige mødre i det hele taget, der har et barn uden, der er en far inde i billedet.«

»Så det bliver altså læst som et forsvar for traditionelle kønsrollemønstre - og S har en officiel holdning til, at eksempelvis regnbuefamilier er helt ok,« siger Astrid Haug.

Ifølge Astrid Haug har det kun bragt brænde til bålet, at opslaget handlede om solomødre.

Borgmester i Roskilde Joy Mogensen er gravid, skriver hun på Facebook. Arkivfoto. Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Borgmester i Roskilde Joy Mogensen er gravid, skriver hun på Facebook. Arkivfoto. Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

»Når vi har kønsdebatter, går bølgerne altid højt. Det er et emne, mange har holdninger til og kan relatere til. Alle kan umiddelbart føle noget for det og derfor have en mening om det.«

»Der er meget stærke holdninger til det, fordi familielivet har været til forandring gennem de seneste årtier, og det er et emne, der let splitter os. Den type indhold fungerer godt på Facebook, fordi mange let kan ‘like’ eller kommentere på det.«

Ifølge Astrid Haug har Simon Simonsen selv holdt liv i shitstormen, selvom han i Aftenshowet gav Joy Mogensen et kram og undskyldte.

»Når man er i en shitstorm er den hurtigste strategi for at lægge den ned igen at undskylde. Men han har gjort det vanskeligt for sig selv, fordi han ikke har fjernet opslaget og i øvrigt mener sig i sin gode ret til at have den holdning.«