Efter mandagens dagsorden bliver det britiske parlament suspenderet frem til 14. oktober.

Målet med suspenderingen er at nå til en situation, hvor parlamentet ikke kan blokere for brexit. Og selvom det er, hvad Boris Johnson ønsker, så kan det give bagslag for ham, vurderer Poul Fritz Kjær, der er professor ved institut for politik, ledelse og filosofi ved CBS.

»Problemer er, at Boris Johnsons plan også var, at lovforslaget ikke skulle igennem. Men parlamentet fik forslaget igennem, og nu kan han ikke gøre noget. Nu får han så et par uger fri, men om nogle uger skal han jo tage stilling til det hele igen. Derfor kan det hele ende med at give bagslag for ham,« fortæller han til B.T.

Lovforslaget, som Dronning Elizabeth mandag godkendte, handler om, at Storbritannien nu ikke kan forlade EU uden en aftale. Et lovforslag, som parlamentet nåede at få igennem inden suspenderingen mandag.

Poul Kjær Fritz mener, det hele kan ende med at give bagslag for Boris Johnson.

Derfor skal Boris Johnson bede EU om udsættelse, medmindre parlamentet går med på en ny aftale om landets exit fra EU senest 19. oktober. Boris Johnson ønsker ikke at bede om udsættelse endnu engang, men bliver det tilfældet, har hans plan om at suspendere parlementet og trække sig ud af EU den 31. oktober altså givet bagslag, mener Poul Fritz Kjær.

Ikke desto mindre er parlamentet blevet suspenderet mandag, og Poul Fritz Kjær tilføjer også, at han ikke husker at have set noget lignende i meget lang tid.

»Det er ikke unormalt, at parlamentet suspenderes, men i fem hele uger, det husker jeg ikke er sket i meget lang tid i britisk politik.«

Situationen i Storbritannien har udviklet sig til at være Johnson og folkene, der stemte for brexit, mod eliten.

Boris Johnson repræsenterer folkene, der stemte for Brexit.

»Boris Johnson repræsenterer folkets vilje, fordi man stemte for brexit. Derfor er det ham og folket mod parlamentet, som man anser for eliten, hvis man stemte for brexit,« siger Poul Fritz Kjær.

Kjær fortæller, at den hårde linje i Storbritannien ikke er blevet lagt på hylden.

»Den hårde linje forsætter med suspenderingen. Nu er spørgsmålet så, hvad det vil medføre.«

Meningsmålingerne viser stadigvæk, at folket ønsker at forlade EU. Når parlamentet står til at vende tilbage 14. oktober, vil man have 17 dage, inden man står til at skulle forlade EU.