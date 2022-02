Venstres beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, Cecilia Lonning-Skovgaard, skal have skabt ro i sin forvaltning. Ellers er hun snart fortid i jobbet.

Det spår B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup efter længere tids afsløringer af et elendigt forhold mellem Cecilia Lonning-Skovgaard og hendes embedsværk.

»Borgmesteren lever livet temmelig farligt lige nu. Hun er presset nærmest fra alle sider, og det ser usædvanligt svært ud for hende lige nu,« vurderer Søs Marie Serup.

Adskillige medarbejdere i forvaltningen har over for B.T. tidligere berettet om mobning og chikane fra Cecilia Lonning-Skovgaards side, og 2.000 ansatte i forvaltningen har klaget over borgmesteren.

Her skriver man blandt andet, at Cecilia Lonning-Skovgaard bedriver en 'dybt problematisk politisk ledelsesstil, der er kendetegnet ved manglende tillid' til sine underordnede. En ledelsesstil, som ifølge B.T.s kilder skaber utryghed og frygt i forvaltningen.

Senest har Politiken så kunnet berette, at embedsmænd har kontaktet den kommunale whistleblower-ordning i en syv sider lang kritik af Cecilia Lonning-Skovgaard.

Avisen bekræfter via en aktindsigt samtidig, at borgmesteren har hyret ekstern rådgivning i form af advokater til mellem 70.000 og 80.000 kroner til at rådgive sin afdeling omkring dens behandling af mediernes aktindsigter.

Og det er opsigtsvækkende, at situationen nu er så tilspidset, at en stribe embedsmænd er så utilfredse, at de er klar til at gå til både whistleblowerordning og til pressen, mener Søs Marie Serup.

Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Byrådet kan være nødt til at reagere, hvis der opstår en sag om overtrædelser af reglerne, eller hvis der ligefrem er foregået noget, der er et problem rent juridisk,« siger Søs Marie Serup.

»Det er en velkendt problemstilling i kommunalt regi, at der opstår friktion mellem rådmænd – eller borgmestre i København – men det er usædvanligt, at det kommer så vidt som dette,« pointerer hun.

»Det, vi ser, er en regulær magtkamp mellem Cecilia Lonning-Skovgaard og systemet. Men det er ikke en situation, hun kan fyre sig ud af, og det er vanskeligt at forestille sig, at der ikke vil fortsætte med at komme nye sager eller kritikpunkter mod borgmesteren i pressen,« siger Søs Marie Serup.

»Hun er nødt til at få sat et arbejde i gang med at få genskabt tilliden, og det skal ske meget hurtigt; i løbet af få uger. Ellers bliver det umuligt for hende at arbejde videre,« konstaterer Søs Marie Serup.

På den lidt længere bane kan Cecilia Lonning-Skovgaard glæde sig over, at der er næsten fire år til det næste kommunalvalg. For det betyder, at det ikke er sikkert, at Venstre i København vil reagere, før der skal vælges kandidater til det næste kommunalvalg.

»Det mest farlige for politikere er, når det er deres egne, der vender sig imod dem. Det er åbenlyst, at Venstre i København ikke ville stå til fremgang under Cecilia Lonning-Skovgaard, hvis der var et snartligt valg.«

»På den måde har hun tid til at få vendt tingene. Men når der er tale om en så langstrakt sag som denne, så må man bare sige, at sandet begynder at løbe ud for hende,« vurderer Søs Marie Serup.