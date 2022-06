Lyt til artiklen

»Det har da egentlig været en relativ sober debat.«

Det er noget af det første professor i international politik og forsker blandt andet i de danske EU-forbehold ved Københavns Universitet Rebecca Adler-Nissen siger, når man spørger til, om der er noget i valgdebatten, hun har lagt mærke til.

Med den »sobre« debat henviser hun blandt andet til den seneste folkeafstemning, hvor danskerne stemte om afskaffelse af retsforbeholdet, hvor ja-siden kørte meget på, at et nej vil svække kampen mod pædofili.

Men hun kan alligevel pege på to ting i debatten, der har været på kant med sandheden. Den ene påstand har været, at der er en interessekonflikt mellem EU og NATO, som er et argument, som nej-partierne blandt andet har turneret med.

»NATOs egen generalsekretær har jo selv sagt ‘Nej, vi samarbejder meget tæt’. Det har været et emne, der har fyldt ekstremt meget i debatten,« siger Rebecca Adler-Nissen og tilføjer.

»Jeg ved ikke, om det har overrasket mig, men der er rigtig mange, som ikke ved, at NATO-lande som Norge, Tyrkiet og Canada, der jo ikke er med i EU, selv har valgt at koble sig på EUs forsvarssamarbejde og bidrager til militære EU-missioner,« siger hun.

Den anden påstand kommer fra ja-siden.

Her har man blandt andet sagt, at Putin truer. En påstand som Rebecca Adler-Nissen slet ikke er i tvivl om er rigtig. Men det udsagn har en gang i mellem fået lidt for meget gas ifølge Rebecca Adler-Nissen.

»Nogle af versionerne af, at 'Putin truer' har været okay. Men der har været andre, hvor den lige har fået for meget krudt. Det er ikke fordi, det er forkert,« siger Rebecca Adler-Nissen.

»Det er jo ikke sådan, at et ja vil ændre noget i Ukraine i morgen. Det kan man nogle gange godt få et indtryk af. Det er først på lidt længere sigt, at vi med et ja vil få effekten i forhold til Danmarks bidrag til en potentiel fredsbevarende EU-operation i Ukraine,« lyder det fra Rebecca Adler-Nissen.