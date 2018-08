Pia Kjærsgaard frygter politisk kaos ved næste valg. Færre ender med at stemme, forudser Mimi Jakobsen.

København. Fortsætter det politiske opbrud på Christiansborg, kan det afskrække borgere fra at gå til stemmeurnerne til næste valg.

Det siger Mimi Jakobsen, efter at Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), i et interview med Berlingske advarer om parlamentarisk kaos.

Det er der god grund til, lyder det fra den forhenværende partiformand og socialminister for Centrum-Demokraterne.

- Det kan betyde, at flere og flere bakker ud og siger, at de ikke gider det spil mere, fordi det netop ikke drejer sig om politik, siger hun.

- Jeg mener, man skal stemme, men jeg ved ikke, hvem jeg skal stemme på. Jeg stemmer blankt for at tilkendegive det, jeg kalder oprøret fra midten anno 2019, siger Mimi Jakobsen.

Eksministeren bakker op om Pia Kjærsgaards frygt i Berlingske om, at den nuværende politiske situation kan skabe større politikerlede.

Det er en politisk situation, der er præget af, at fem statsministerkandidater har meldt sig på banen til næste valg. Valget skal senest afholdes i juni 2019.

Derudover bliver Mette Frederiksen (S) samt Lars Løkke Rasmussen (V) stillet over for ultimative krav fra mindre partier, hvis de ønsker deres støtte i kampen om statsministerposten.

Blandt andet kræver De Radikale en skriftligt aftale med Mette Frederiksen, om at Dansk Folkeparti ikke får indflydelse.

I blå blok har Nye Borgerlige fremsat tre ultimative krav til Lars Løkke, hvis de bliver valgt ind Folketinget.

Per Stig Møller, tidligere partiformand, samt blandt andet udenrigsminister og kulturminister for De Konservative, forstår, hvorfor partierne har brug for at positionere sig op til valget.

- Partierne skal gøre, hvad de kan for at få så mange vælgere som muligt. Det er bare sådan, det er.

- Men vi ender med et kaotisk folketing, ligesom man ser rundt i Europa, der er samme tendens alle vegne. Man skal også tænke over, at man skal sammensætte nogle parlamenter, der kan regere, siger han.

Tidligere minister samt overborgmester i København for Socialdemokratiet Ritt Bjerregaard tager det politiske opbrud på Christiansborg mindre alvorligt. Det er almindeligt op til et valg, siger hun.

- Jeg tager det mindre alvorligt. Jeg ser det mere som et forsøg fra de mindre partier for at få medieplads.

- Det er valgår, og alle partier skal finde på noget, siger Ritt Bjerregaard.

/ritzau/