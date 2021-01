2020 har været et hårdt år for langt de fleste med coronasmitte og nedlukning.

For eksminister Rasmus Jarlov (K) var det været særlig hårdt.

Han blev syg, vidste ikke, om han skulle dø, og han har mistet en million kroner.

Men samtidig rummer året to af hans livs lykkeligste øjeblikke: Kærligheden og fødslen af hans første barn.

Rasmus Jarlov og Julie i Washington. »Hun er det mest gavmilde og smukke menneske, jeg har mødt,« siger Rasmus Jarlov.

Efter sin sygemelding kom Rasmus Jarlov også tilbage til et andet dilemma: Meningsmålinger, der ikke har set lysere ud for de Konservative siden Fogh-regeringerne. Og til den politiske makker Venstre, der har store problemer og en blå blok, der også trænger til en sygemelding.

»Jeg er glad for meningsmålingerne og fremgangen for partiet. Men jeg er også ked af, at der ikke er generel fremgang til blå blok. Jeg ville foretrække det sidste, hvis jeg skulle vælge,« siger Rasmus Jarlov.

Tror du, K-leder Søren Pape Poulsen kan blive statsministerkandidat?

»Nej, Venstre er trods alt for store. Men vi skal have skabt et blåt flertal igen. Det er det, vi arbejder for.«

Rasmus Jarlov er på et kritisk punkt i sin karriere. Han nåede lige at være erhvervsminister i et år, hvor han efterfulgte Brian Mikkelsen, der blev headhuntet til Dansk Industri som administrerende direktør. Forventningerne var ikke store, men han gjorde et godt indtryk, bl.a. ved at kalde hvidvasksagen fra Danske Banks afdeling i Estland for »en af de største erhvervsskandaler i danmarkshistorien«. Men det kan have lange udsigter igen at køre i ministerbil.

Rasmus Jarlov med Valdemar, der blev født seks uger for tidligt.

Tror du, blå blok kan vinde næste valg?

»Det skal jeg jo tro på. Og der er stadig lang tid til, så jeg tror på, det kan lade sig gøre,« siger Rasmus Jarlov.

Det startede ellers godt, da han stoppede som minister i juni 2019.

»Jeg havde købt nyt hus i Virum og brugte sommeren på at flytte. Samtidig begyndte jeg at se Julie, som er det mest gavmilde, smukke og tolerante menneske, jeg har mødt. Hun flyttede ind hos mig, og lykken var gjort, da hun blev gravid,« fortæller Rasmus Jarlov.

Men i november blev han pludselig ramt af en intens smerte i brystet og blev svimmel.

Den lille familie i hjemmet i Virum.

»Jeg tog på skadestuen og blev undersøgt, men de kunne ikke sige, hvad der var galt. De fandt ud af, det ikke var en blodprop, men jeg blev først udredt i foråret. I flere måneder vidste jeg bare, der var noget galt med hjertet. Jeg anede ikke, hvad jeg fejlede, og om jeg var ved at dø,« siger Rasmus Jarlov.

Det viste sig, at han lider af inflammation i hjertehinden. En tilstand, der oftest rammer mænd i alderen 20-50 år og ikke er livstruende. Jarlov måtte tage sygeorlov fra Folketinget fra maj til sommerferien for at komme sig.

Midt i sygdommen ramte coronapandemien Danmark. Rasmus Jarlov ejer Hamlet Tours – et busfirma, der primært kører krydstogtturister rundt i København, og aflysningerne væltede ind i hans sightseeingvirksomhed.

»Jeg måtte afskedige eller hjemsende samtlige 13 medarbejdere. Jeg har mistet over en million kroner. Endnu en katastrofe helt ud af det blå. Nu sidder jeg med alt i virksomheden selv, og busserne holder helt stille. Jeg har fået hjælpepakke, der dækker ca. en tredjedel af underskuddet. Andre selvstændige har det hårdere end mig. Hvis jeg ikke havde min gode folketingsløn, var jeg måske gået konkurs,« siger Rasmus Jarlov.

Valdemar blev født for tidligt, men er nu frisk og sund.

Midt i alle disse problemer blev Julie og Rasmus' første barn født. Seks uger for tidligt.

»Det er vores første barn, og jeg var virkelig nervøs. Man vil jo gerne have, at alt er perfekt. Valdemar vejede 2,5 kg, da han blev født, og selv det mindste tøj, vi havde købt, var for stort. Men det var absolut den største og smukkeste begivenhed i mit liv, og vi er ovenud lykkelige for at være forældre. Han stortrives og er kernesund og glad. Det er en kæmpe glæde.«

Da han vendte tilbage til Folketinget igen efter sygemeldingen, startede minkskandalen.

»Jeg glemmer aldrig de uger, hvor vi forhandlede om erstatning til minkbranchen, mens regeringen lod den ulovlige ordre om at slå dyrene ihjel køre, selvom den udmærket vidste, at det var ulovligt. Det var det mest absurde og frygtelige forløb, jeg har været med i. Vi råbte og skreg om, at de skulle respektere Grundloven, men der var intet at gøre over for en regering og et politisk flertal, som var stålsat på at bryde loven og smadre tusindvis af menneskers levebrød.«

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) ses her ved samrådet på Christiansborg om Danske Bank hvidvasksagen, 8. november 2018. Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

»2020 har været det mest fantastiske år på grund af Valdemar og Julie. Jeg ville aldrig have undværet det. Men det har også været et rædselsår på grund af min sygdom, corona, min virksomheds totale nedtur og minksagen,« siger Rasmus Jarlov.