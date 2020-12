Tidligere klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har været indlagt to gange på Odense Universitets Hospital (OUH) med corona.

Og det har været en skræmmende oplevelse for den 55-årige politiker, der ellers har prøvet lidt af hvert.

»Nogle mener, at covid-19 ikke er meget værre end influenza. Det skal de holde op med at sige. Det er min opfordring. Denne sygdom er dybt alvorlig,« lyder det med tung stemme fra Lars Christian Lilleholt.

Han er ellers normalt en munter og livsglad person, men coronasmitten har ramt ham hårdt.

»Jeg har lige taget to-tre timer på sofaen,« siger han og peger på sofaen på kontoret på 3. sal på Christiansborg.

Lars Christian Lilleholt passer sit arbejde i Folketinget, men må sove midt på dagen efter at han har haft Corona. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Lars Christian Lilleholt passer sit arbejde i Folketinget, men må sove midt på dagen efter at han har haft Corona. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

»Det er jeg nødt til. Og jeg er heldig, at jeg har et privilegeret job, hvor jeg kan presse nogle timers søvn ind midt på dagen, selv om jeg passer mine ordførerskaber. Men jeg har været hjemme i tre uger nu, og jeg er stadig helt vildt træt. Det værste er, at ingen ved, hvor det fører hen. Jeg ville ikke ønske for min værste fjende, at han fik corona,« siger han.

Lilleholts sygdom begyndte 3. november. Han skulle spise med sin kone og sine svigerforældre, og menuen stod endda på stegt flæsk med persillesovs.

»Men jeg magtede det ikke. Jeg lagde mig på sofaen. Jeg var meget træt og havde trykken for brystkassen. Senere siger min kone: 'Det er ikke så godt, det der.'«

»Jeg sagde, jeg var bange for, at jeg havde corona eller en blodprop. Så ringede hun til hospitalet, og de sendte en ambulance. I ambulancen tog de min temperatur, Jeg havde 39 i feber. Det kunne godt være, jeg havde corona, sagde personalet og iførte sig beskyttelsesdragter.«

Lars Christian Lilleholt havde vejrtrækningsproblemer, og efter et par timer viste resultatet på testen at være positivt. Venstre-politikeren havde corona og lungebetændelse og blev indlagt i isolation, hvor han fik Remdesivir og hormon. Der lå han med drop og iltslanger i næsen.

»Jeg var i gode hænder, men da jeg kom ned på afdelingen.og lå for mig selv, kom tankerne og spørgsmålene væltende. De kom klokken 4 om natten: Jeg tænkte: 'Hvordan søren skal det gå? Kommer jeg igennem det her? Hvad fanden skal det ende med?'«

Næste dag følte Lars Christian Lilleholt sig allerede friskere, og fire dage senere blev han udskrevet. Men trætheden var der endnu. Nogle dage efter begyndte luftvejsproblemerne igen. I forvejen lider Lilleholt under de typiske livsstilsproblemer: For højt blodtryk og for højt kolesteroltal, og han får blodfortyndende medicin, der skal beskytte mod blodpropper. Han blev indlagt igen.

»Jeg fik igen Remdesivir og binyrebarkhormon. Jeg havde feber, og hver nat lå jeg og svedte og havde det ad helvede til. Jeg var indlagt i yderligere seks døgn. Jeg frygtede, det skulle blive værre. Problemet med denne her sygdom er, at den er helvedes lumsk. Og lægerne ved jo ikke rigtigt, hvor den fører hen.«

'Jeg er blevet udskrevet fra OUH og er nu i hjemmeisolation. Jeg har det godt. Det har været 14 hårde dage,' skrev han på Facebook, hvor han fortsatte:

»Efter første indlæggelse var jeg hjemme i fire dage og har siden onsdag og indtil i går været genindlagt. Takket været god behandling på OUH er jeg nu i god bedring. Stadig meget træt, men med masser af tro på, at jeg bliver klar igen. Jeg kommer til at tage den med ro den kommende tid, indtil jeg er helt på toppen. Og hvornår det bliver, er indtil videre for tidligt at sige.'

Tre uger er gået, og selv om han møder op på Christiansborg hver dag, må han stadig tage en lur midt på dagen.

»Det var godt, min kone kontaktede hospitalet. Havde jeg været alene, havde jeg nok ventet til næste dag. Man skal søge læge, og jeg har fået kæmpe respekt for vores sygehusvæsen. Jeg er blevet meget klogere på denne sygdom. Sygdommen er dybt alvorlig, og den har konsekvenser. Nogle mister livet på grund af den. Min opfordring er: Tag det alvorligt,« lyder det fra Lars Christian Lilleholt.