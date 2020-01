Tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (R) mener, at dele af den danske styrke skal sendes til Kuwait.

Hvis det står til De Radikales tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard, så bør Danmark trække dele af den danske styrke ud af Irak som konsekvens af de tilspidsede situation i Mellemøsten.

Det siger han efter et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn onsdag, hvor regeringen har orienteret resten af Folketinget om situationen.

- Jeg vil anbefale regeringen at hjemtage den del af troppebidraget, som har træningsopgaven. De kan ikke gennemføre deres opgave lige nu, og derfor bør vi evakuere dem, siger Lidegaard, der er formand for nævnet og sit partis udenrigsordfører.

Lidegaard mener, at en del af den danske styrke kan sendes til Kuwait eksempelvis.

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der ledes af USA.

Det danske bidrag på Al Asad-basen består i at uddanne irakiske soldater. Der er omkring 130 danske soldater udstationeret på basen.

Lidegaard mener, at de, som blandt de 130 danske soldater har træningsopgaver, skal sendes ud af Irak.

De danske soldater, som har beskyttelsesopgaver, skal fortsat blive i Irak, mener Lidegaard. Ifølge Lidegaard er det to tredjedele af det danske bidrag, som står for træningen.

Iran har senest angrebet to militærbaser i Irak - blandt andet Al Asad-basen - som en reaktion på amerikanernes angreb i Iraks hovedstad, Bagdad, hvor den iranske militærleder Qassem Soleimani blev dræbt fredag i sidste uge.

Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl, siger, at han ikke ønsker et tilbagetrækning af danske soldater. Men han er åben for, at der kan "omrokeres" på styrkerne.

- Vi skal ikke luske afsted med halen mellem benene, når det er svært. Hvis vi skal trække soldater ud, så skal det ske i tæt samarbejde med USA og Storbritannien, siger han.

Venstre formand, Jakob Ellemann-Jensen, siger, at danske soldaters sikkerhed kombineret med situationen i området skal afgøre, om dele af det danske bidrag skal trækkes ud.

- Det afgørende for os er de danske soldaters sikkerhed og vores allierede soldaters sikkerhed. Vi har et ansvar for, at hvis man skal ændre på bidraget, så skal det ske i god ro og orden med hensyn til vores allierede, siger han.

Enhedslisten fastholder, at de danske styrker skal trækkes hjem fra Irak.

Statsminister Mette Frederiksen (S) holder onsdag klokken 16.30 pressemøde om situationen.

/ritzau/