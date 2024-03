Mette Frederiksen får mulighed for at møde Mike Pence, når de begge deltager i en konference.

Den tidligere amerikanske vicepræsident Mike Pence kommer til Danmark til april.

Han skal tale på en konference, hvor også statsminister Mette Frederiksen (S) og den amerikanske økonom og tidligere finansminister Larry Summers deltager. Det skriver Børsen i en pressemeddelelse.

Mike Pence var vicepræsident i 2017-2021 under præsident Donald Trump, som han siden har lagt betydelig afstand til.

Mike Pence besøger Børsen og McKinseys årlige konference og giver sit bud på, hvad verden kan vente sig, hvis Trump igen bliver præsident.

- Mike Pence er en af de personer, som har oplevet Donald Trump på allernærmeste hold, og som samtidig står frit til at udtale sig om perspektiverne i en ny periode med Trump som præsident.

- Det er derfor dybt interessant at få Pences vurdering af, hvad vi kan vente os, for eksempel i forhold til Nato, geopolitik og økonomi under Trump, siger chefredaktør og topchef Bjarne Corydon fra Børsen.

Mike Pences afstand til Trump skyldes ikke mindst Trumps påstande om valgsvindel, da Joe Biden blev præsident, og stormen på Kongressen 6. januar 2021.

Det er anden gang, Børsen og McKinsey afholder en konference.

Den skal give indsigt i de vigtigste makroøkonomiske, geopolitiske og teknologiske tendenser, der kommer til at præge de kommende år. Samt hvilke potentialer der er for Danmark og erhvervslivet.

/ritzau/