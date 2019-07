Dansk Folkeparti har haft et ønske om at lukke Radio24syv.

I hvert fald hvis man skal tro partiets tidligere trafikordfører Kim Christiansen.

»Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at Dansk Folkeparti gerne så den radio lukket for tid og evighed,« sagde Kim Christiansen fredag i P1-programmet Reklametjenesten.

Christiansen bliver interviewet om hans syn på sagen om den planlagte omfartsvej ved Mariager, som den tidligere regering og Dansk Folkeparti blev enige om at afsætte 377 millioner kroner til at bygge.

»Jeg synes, man fra Radio24syv har kørt en useriøs debat. Useriøs aprilsnar, som de så i øvrigt blev politianmeldt for. Men i det hele taget kører en fuldstændig useriøs behandling af sagen om omfartsvejen,« siger Kim Christiansen, der ikke blev genvalgt til Folketinget.

Han blev i marts interviewet af radioen, hvor han forsvarede beslutningen.

Radioværten ville også vide, om det havde nogen betydning, at Christiansen selv bor i Mariager.

Senere lavede den fiktive radiovært Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørtsholm satire, hvor hun ringede til Kim Christiansens ægtefælle Pia Adelsteen og fortalte, at en lastbil var kørt ind i parrets restaurant, og at en medarbejder havde mistet livet.

Det undskyldte radiostationen efterfølgende for.

Ifølge Kim Christiansen så DF gerne, at Radio24syv lukker. Foto: Thomas Lekfeldt

Radio24syv har haft et turbulent år, efter at den tidligere regering og Dansk Folkeparti besluttede, at stationen skal flytte sit hovedsæde minimum 110 km væk fra København.

I lyset af den nye udtalelse har B.T. spurgt Kim Christiansen, om det virkelige formål var at lukke radioen.

»Næ, det var det ikke, men det har bare været en naturlig konsekvens, fordi man mente, at man ikke kunne bevæge sig uden for København,« siger Christiansen.

Hvad mener du så med det, du sagde?

»Jeg har ikke yderligere kommentarer.«

Kim Christiansens udtalelse, om at partiet gerne så, at radioen lukker, bakkes dog ikke op af DF's tidligere medieordfører Morten Marinus.

'Den må godt nok stå for Kim C’s egen regning,' skriver han på Twitter.

Radio24syvs fremtid afgøres inden for de kommende uger.

Berlingske Media, der ejer majoriteten af radiokanalen, vil inden 15. august meddele, om kanalen vil satse på at fortsætte som DAB-radio, når stationens sendetilladelse udløber i november.

Planerne om omfartsvejen er blevet sat på pause.

Den nye transportminister Benny Engelbrecht (S) har indkaldt Folketingets partier til nye forhandlinger om infrastruktur.