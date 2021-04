Jakob Engel-Schmidt bliver sekretariatschef for Lars Løkke Rasmussens politiske netværk.

Det tidligere folketingsmedlem Jakob Engel-Schmidt bliver fra 1. maj sekretariatschef for det politiske netværk, som den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen har stiftet.

Det oplyser begge onsdag aften i en udsendelse på Facebook.

Jakob Engel-Schmidt har også en fortid som formand for Venstres Ungdom fra 2009 til 2011. Siden blev han ad to omgange medlem af Folketinget. Først fra 2013 til 2015 og siden fra 2016 til 2019.

Hans seneste tid i Folketinget blev dog præget af en ubetinget frakendelse af kørekortet og en bøde for at have kørt bil med kokain i blodet.

Han blev i juli 2017 taget med kokain i blodet, da politiet stoppede ham på grund af en defekt lygte på bilen, fortalte han i februar 2018.

I mellemtiden havde han søgt orlov fra Folketinget og var blevet udviklingsdirektør på uddannelsesinstitutionen Niels Brock. Det job mistede han, da hans narkokørsel blev kendt.

Resten af valgperioden forblev han på orlov. Han mistede sin opstillingskreds og var således ikke på stemmesedlen i 2019.

Herefter er han søgt ud i det private erhvervsliv, og han skifter til Lars Løkke Rasmussens politiske netværk fra en stilling i lobbyfirmaet Rud Pedersen.

Lars Løkke Rasmussen startede 2021 med at forlade Venstre, som han var formand for, samtidig med at han var statsminister fra 2009-2011 og igen fra 2015-2019.

Her efter har han trin for trin startet og bygget på det projekt, som han har kaldt et politisk netværk.

Fra start har han sagt, at det politiske netværk kunne blive til et politisk parti, hvis det fik nok opbakning.

Siden har han interview for interview givet udtryk for, at han i højere og højere grad tror på projektet, i takt med at flere har meldt sig ind.

Siden har Løkke ansat først debattøren og kommunikationsrådgiveren Jeppe Søe som kommunikationschef og nu altså en sekretariatschef.

I et interview med Jyllands-Posten beskrev Lars Løkke Rasmussen, at han tror, at det politiske netværk vil være et parti på stemmesedlen, hvis ellers S-regeringen sidder valgperioden ud.

I samme interview gav han udtryk for, at ansættelsen af en sekretariatschef betød, at netværket havde taget et afgørende skridt mod at blive et parti.

- Den ansættelse betyder, at processen er irreversibel, sagde den tidligere statsminister i interviewet. Med andre ord er der ingen vej tilbage.

For at komme på stemmesedlen skal et nystiftet parti indsamle omkring 20.100 vælgererklæringer. Det arbejde har det politiske netværk endnu ikke annonceret, at det er begyndt på.

