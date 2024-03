Konservative skal have ny formand. Mona Juul kan favne partiet, mener tidligere folketingsmedlem Marcus Knuth.

Der er opbakning til De Konservatives Mona Juul som ny formand for partiet fra det tidligere folketingsmedlem og nuværende kandidat til europaparlamentsvalget Marcus Knuth.

Knuth, der er nummer to på De Konservatives liste til EU-valget til sommer, siger til Jyllands-Posten, at Mona Juul kunne blive "fantastisk" og har et "guldrandet renommé" i erhvervslivet.

- Jeg bakker helhjertet op om hende og har absolut 100 procent tiltro til, at hun kan favne hele partiet, siger Marcus Knuth til avisen.

De Konservatives formand Søren Pape Poulsen afgik ved døden lørdag, så partiet står over for at skulle finde en ny.

Både Mona Juul, der er gruppeformand samt klima- og erhvervsordfører, og politisk ordfører Mette Abildgaards navn er blevet nævnt som bud af forskellige politiske iagttagere.

Sidstnævnte har dog klart meldt ud, at hun ikke vil gå efter posten. Det skyldes blandt andet hensynet til familielivet, skrev hun på det sociale medie X tidligere tirsdag.

- Kommentatorer og journalister har i meget lang tid vidst, at der ingen grund var til at inddrage mig i formandsspekulationer i mit parti. For jeg er ikke interesseret, jeg har to små børn, og deres barndom kommer ikke igen, skrev Mette Abildgaard.

Her opfordrede hun samtidig til at give partiet ro til at bisætte Søren Pape Poulsen.

Bisættelsen af Søren Pape Poulsen finder sted i Viborg Domkirke lørdag klokken 11.00.

Mona Juul, der kom i Folketinget første gang ved valget i 2019, har ikke selv udtalt sig om en eventuel formandspost. På X har hun dog skrevet om Søren Pape Poulsens død, som hun har kaldt for et chok.

- Min gode formand, min gode ven, et afholdt og elsket menneske er pludselig gået bort, skrev hun lørdag, da nyheden om Papes død var kommet ud.

Heller ikke andre i folketingsgruppen har udtalt sig vedrørende en ny formand for partiet.

/ritzau/