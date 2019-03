Besparelserne i Skat betød, at et problem ikke kunne løses uden at skabe et nyt, mener revisionschef.

Der var sparet så heftigt i det daværende Skat, at problemer med eksempelvis ejendomsvurderinger og manglende ressourcer overdøvede de advarsler, der kom om et muligt problem med refusion af udbytteskat.

Sådan er udlægningen fra Kjeld Rasmussen, der var revisionschef for Skatteministeriets Interne Revision (SIR) fra 2010 til 2013.

De overhørte advarsler er måske endt med at koste staten over 12 milliarder af skatteydernes kroner. Det var penge, der blev udbetalt til personer, der aldrig havde ret til refusion af deres udbytteskat.

Det kunne lade sig gøre, fordi en række advarsler fra SIR i 2010 blev overhørt. Her blev der peget på, at Skat ikke havde kontrol med, hvorvidt personer reelt ejede de aktier, de ansøgte om refusion på udbyttet af.

Siden er der blevet nedsat en kommission, der blandt andet skal undersøge, hvordan milliarder kunne fosse ud.

Onsdag aflagde Kjeld Rasmussen sin vidneforklaring om sin tid som revisionschef for Skatteministeriets egen revision.

Tidligere har en af hans ansatte forklaret, at kun "en blind" ikke ville forstå advarslerne i en SIR-rapport fra 2010. Derfor skulle Kjeld Rasmussen hjælpe med at løfte sløret for, hvorfor intet effektivt blev gjort for at lukke hullet.

Han forklarede blandt andet, at SIR's advarsler ikke blev modtaget med kyshånd i Skat. Og det var langt fra kun området med refusion af udbytteskat, der blev advaret om.

- Reaktionen var, at det var ubehageligt for administrationen at få de her informationer, sagde Kjeld Rasmussen onsdag om SIR's kritiske rapporter.

- De havde ikke muligheder for at løse dem på grund af (manglende, red.) ressourcer.

- Problemet var, at på det tidspunkt 2012 og 2013 der var de (Skat, red.) jo nede på en tredjedel af de ressourcer, der var fra starten. Det begyndte at gøre ondt.

- Man kunne godt flytte ressourcer til det punkt, vi lige pegede på, men så opstod der bare noget et andet sted.

Særligt peger Kjeld Rasmussen på, at problemer med ejendomsvurderinger fyldte meget på det tidspunkt, hvor advarsler om området for udbytteskat begyndte at komme og krævede opfølgning.

- Vi kan gøre opmærksom på nogle ting. Men vi kan ikke gøre noget. Det er administrationen, der skal tage hånd om de her ting, sagde han.

- Vi er nødt til bare at trække på skuldrene.

De personer, der var placeret i toppen af Skat og Skatteministeriets departement, skal afhøres af kommissionen på et senere tidspunkt.

