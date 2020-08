Krav om mundbind i offentlig transport, aflyste rusture og restriktioner for besøg på plejehjem og hospitaler.

Forårets corona-mareridt er begyndt at vende tilbage. Først i Aarhus og senest i Silkeborg.

Nu afslører et nyt notat, som B.T. er i besiddelse af, hvordan smitten 'muligvis' har spredt sig blandt folk fra Somalia og Libanon i Aarhus-området.

'Der har været nogle større eid-fester i bl.a. Aarhus og Skanderborg og en begravelse for en somalisk mand, og fra flere kilder har det forlydt, at der har været mange med til to eller alle tre arrangementer. Politiet har skønnet, at der var cirka 500 med til begravelsen,' skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i notatet.

Faglig direktør for Infektionsberedskab i Statens Serum Institut Kåre Mølbak fortalte mandag 10. august, at »smittespredningen bobler«, og at smittetrykket nu er 1,4. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Styrelsen har været ude i Gellerupparken og talt med smittede personer for at få uddybet, hvor de har deltaget i arrangementer med mange deltagere.

Eid-festerne og begravelsen af den somaliske mand kan dog ikke forklare den første smittestigning 31. juli, men nærmere hvordan smitten siden er blevet spredt, viser notatet.

Omkring 70 procent af de 756 smittede den seneste uge er personer af anden etnisk herkomst.

Men efter 10-12 dage med stigende smitte har virussen spredt sig langt ud over indvandrermiljøerne.

Overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed Anette Lykke Petri. Sundhedsstyrelsen holder pressebriefing om status på covid-19 i Danmark og giver blandt andet en status på udviklingen i covid-19, internationalt og i Danmark mandag 2. marts 2020. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix)

De seneste smittetilfælde er bl.a. fundet på plejehjemmet Thorsgården, i hjemmeplejen, en dansk-tyrkisk kulturforening, to sfo'er, tre bosteder, et bryllup med 80 gæster og to fodboldskoler, fremgår det af notatet.

»Vi gør alt for at skabe kontakt til de miljøer (med anden etnisk herkomst, red.) og lave en grundig smitteopsporing. Men smitten har spredt sig ud over miljøer med ikke-etniske danskere, og derfor kan vi ikke isolere problemet,« sagde Anette Lykke Petri, konstitueret direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, på et pressemøde mandag.

Styrelsen for Patientsikkerhed har desuden opsporet smittede på Arla Foods i Hobro og i Silkeborg, hvor smitten 'muligvis' stammer fra Aarhus.

Mandag meddelte sundshedsminister Magnus Heunicke (S), at fem kommuner – ud over Aarhus og Ringsted – er kommet på listen over corona-hotspot. Det er Silkeborg, Nyborg, Sorø, Glostrup og Solrød.

»Smitten har desværre spredt sig til flere kommuner, så ja, der er grund til bekymring. Men vi har en god værktøjskasse, som vi kan udbrede til andre kommuner,« sagde Magnus Heunicke med henvisning til de påbud og krav, som er indført i Aarhus.

Spørgsmålet er nu, hvad konsekvenserne bliver, hvis virussen fortsætter sin fremmarch i Danmark. Lige nu er smittetrykket 1,4, hvilket betyder, at én smittet person i gennemsnit giver virussen videre til 1,4 personer.

På pressemødet mandag eftermiddag spurgte B.T. Magnus Heunicke, om 'han blankt kan afvise, at vi kommer i en situation, hvor Danmark må lukke helt eller delvist ned igen'.

»Noget af det, som denne her regering har lært af pandemien, er, at man skal være utrolig påpasselig med at sige noget stensikkert langt ud i fremtiden,« svarer sundhedsministeren og tilføjede:



»Vi har at gøre med en virus, som smitter uforudsigeligt, og som har lagt mange lande ned undervejs.«