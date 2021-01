Bredt politisk flertal klar med genåbning af hjælpepakke for efterskoler, kostskoler og frie fagskoler.

Et bredt politisk flertal er blevet enig om at genåbne en hjælpepakke, der skal holde hånden under efterskoler, kostskoler og frie fagskoler.

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet.

Partierne har fundet 70 millioner kroner, der skal gøre det muligt for skolerne at sænke forældrebetalingen, mens eleverne - ligesom alle andre skoleelever - er hjemsendt frem til foreløbig 17. januar.

- Vi ved fra foråret, da vi lavede en lignende hjælpepakke, at det at reducere forældrebetalingen kan være med til at forhindre, at der sker udmeldinger af elever grundet nedlukning, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Aftalen, der er indgået mellem alle Folketingets partier, betyder, at staten giver skolerne et ekstra tilskud på 1000 kroner om ugen per elev.

Tilskuddet gælder, indtil perioden med nedlukningen ophører.

Spørgsmål: Betyder det, at du venter en forlængelse af nedlukningen efter 17. januar?

- Vi ved ikke endnu, hvad der kommer til at ske på den anden side af 17. januar.

- Men vi har prøvet nedlukning før, og vi kan lige så godt gøre brug af de erfaringer, vi gjorde i foråret, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hjælpepakken var ifølge ministeren med til at sikre, at skoler ikke måtte dreje nøglen om som følge af coronanedlukningen.

Genetableringen af hjælpepakken skal sikre, at det heller ikke kommer til at ske i den nuværende anden bølge af epidemien, lyder det fra ministeren.

- Det afgørende er, at efterskolerne kommer tørskoet gennem coronatiden, så vi har en uddannelsessektor, der er intakt på den anden side af epidemien, siger ministeren.

Pakken sikrer 60 millioner kroner, der afsættes til reduceret forældrebetaling, samt 10 millioner kroner som kompensation for udmeldinger under nedlukningen.

/ritzau/