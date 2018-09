Det var et øvelsesangreb, da russiske kampfly i januar dykkede mod støtteskibet "Esbern Snare", vurderer FE.

København. Russiske kampfly gennemførte i januar et decideret øvelsesangreb på det danske støtteskib "Esbern Snare", da skibet i januar var i færd med at fragte soldater og deres grej til Estland.

Det er vurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), oplyser forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i et nyt folketingssvar til en af sine forgængere, Nick Hækkerup (S).

Det var 10. januar, da de danske tropper var på vej gennem Østersøen til deres første dont ved Nato-missionen eFP (Enhanced Forward Presence), at de to russiske jagerbombefly pludselig dykkede tæt ned forbi det danske skib.

Det uventede besøg fra oven gav et øredøvende drøn over dækket.

Dengang vurderede forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen over for Berlingske, at der var tale om "mishagsytringer" fra russernes side, men i folketingssvaret opgøres hændelsen nu altså som et simuleret angreb.

- Der har også været tilsvarende simulerede angreb mod andre vestlige flådefartøjer under sejlads i internationalt farvand i Østersøen i såvel 2017 som i 2018.

- FE kan dog ikke komme nærmere ind på de konkrete hændelser, står der i folketingssvaret.

Ud over det simulerede angreb på "Esbern Snare" opregnes en hændelse på Bornholm i 2014 som et "meget sandsynligt" simuleret angreb.

Her fløj russiske fly ind i dansk luftrum, mens det årlige folkemøde stod på.

Målet for bornholmerangrebet var ifølge FE mest sandsynligt den militære varslingsradar på Rytterknægten.

Dertil kommer de vestlige krigsskibe, der på det tidspunkt lå i farvandet omkring Bornholm som led i den årlige amerikanskledede øvelse "Baltops".

Forsvarets Efterretningstjeneste gør ifølge ministerens svar opmærksom på, at der jævnligt er aktiviteter fra det russiske militær i forhold til danske enheder. De kan dog ikke karakteriseres som "egentlige simulerede angreb fra russisk side".

/ritzau/