Der tegner sig et trusselsbillede, der er sværere for Danmark at navigere i, mener FE i årlig risikovurdering.

- Den verdensorden, der har dannet ramme for håndteringen af Danmark og Europas sikkerhedsspørgsmål siden Anden Verdenskrig, er under pres.

Det siger chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, på et pressemøde i forbindelse med præsentationen af den årlige risikovurdering.

Med til at sætte verdensordenen under pres er, at man ikke længere som en selvfølge kan forvente, at der i alle spørgsmål vil være sammenfaldende interesser i de traditionelle alliancer og samarbejdsmønstre.

Forfølgelse af nationale interesser vil nemlig i stigende grad komplicere samarbejdet. Samtidig er den regelbaserede verdensorden udfordret.

- Europa vil kunne komme til at stå mere alene med sine værdifællesskaber og sine interesser, herunder sikkerhedsinteresser, samt i forhold til for eksempel migrationsspørgsmålet og muligheden for at adressere disse forhold, siger Lars Findsen.

Helt overordnet mener FE, at vurderingen for 2019 tegner et trusselsbillede, der er sværere for Danmark at navigere i.

Det skyldes, at trusselsbilledet ikke kun er blevet mere komplekst. Det ændrer sig således også hurtigere og er dermed blevet mere uforudsigeligt.

I dette års risikovurdering er Grønland som noget nyt øverst på den hemmelige tjenestes dagsorden.

Den nye risikovurdering kommer efter et år, hvor USA for alvor er begyndt at interessere sig for verdens største ø - både med den amerikanske præsidents, Donald Trumps, luftige ønske om at købe Grønland og med USA's mere konkrete åbning af et konsulat i Nuuk.

Blandt andet derfor har Arktis i år overhalet andre traditionelle fokusområder som eksempelvis terror og cyberkriminalitet.

- Arktis er det seneste års tid kommet op og har fyldt væsentligt mere. Og det er berettiget, ikke mindst når man ser på, at USA har skiftet takt i forhold til området, siger Lars Findsen.

Danmarks militære indsats i Grønland er i dag forankret i Arktisk Kommando, der har cirka 100 ansatte, små Challenger-fly til overvågning samt et inspektionsskib og helikoptere til redningsopgaver.

/ritzau/